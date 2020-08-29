223 140 рублей на ремонт детских игровых площадок
 

223 140 рублей на ремонт детских игровых площадок

29.08.2020, 10:48, Новости
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После проверок Рыбинской прокуратуры соблюдения требований городских правил благоустройства, в части содержания детских игровых площадок, МБУ «Управление городского хозяйства» объявило конкурс на ремонт игрового оборудования.

Как следует из конкурсной документации, будут отремонтированы 16 площадок по следующим адресам:

– парк по ул. Серова;
– ул. Гастелло, д. №2;
– ул. Пилоставная, д №2;
– ул. Качалова, д. №38;
– ул. 50 лет ВЛКСМ, д. №20;
– ул. Славского, д. №1;
– ул. Волочаевская, д. №44а;
– ул. Куйбышева, д. №5;
– ул. Целинная, д. №6, №6а, №8;
– ул. Академика Губкина, д. №3в;
– ул. Ошурковская, д. №4;
– ул. Железнодорожная, д. №11, №17;
– ул. Цимлянская, д. №1;
– парк им. Фейгина;
– Волжский парк;
– ул. Большая Казанская, д. №4.

На приведение детских игровых площадок в должное состояние выделено 223 140 рублей.

Напомним, в ходе проверок прокуратурой были установлены многочисленные нарушения указанных требований, которые в том числе влекут угрозу жизни и здоровья детей (нарушение деревянных и металлических конструкций, отсутствие креплений игровых элементов, наличие опасных острых элементов и т.д.).

По результатам проверок 6 должностных лиц управляющих организаций и муниципального бюджетного учреждения, ответственных за содержание детских площадок, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 25.9 Закона Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», еще 3 административных дела находятся на рассмотрении.

Кроме того, по результатам проверки в адрес руководителей указанных организацией городской прокуратурой внесено 8 представлений об устранении нарушений закона, которые находятся в стадии рассмотрения.



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