В Рыбинске на территории между школами №№ 18 и 28 монтируют дополнительную систему водоотведения

27.08.2020, 14:34, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

Территорию, расположенную рядом со спортивной площадкой и парковой зоной между рыбинскими школами №№ 18 и 28, оборудуют системой водоотведения. В течение двух-трех дней работы будут закончены.

Необходимость дополнительных работ по водоотведению выявили в прошлом году по завершении благоустройства общественной территории.

– Местность изначально заболоченная. Благоустраиваемую территорию приподняли при проведении планировки, и вода начала скапливаться вокруг. Эти работы не были предусмотрены проектом. Дополнительные обязательства по водоотведению взял на себя город, – пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков. – Мы закупили материалы, непосредственно к выполнению работ подключился «Северный Водоканал».

Сегодня рабочие приступили к работам по прокладке труб и установке колодцев. Монтаж системы займет два-три дня. Работы по водоотведению обеспечат беспрепятственный доступ к территории стадиона. С 1 сентября на спортивной площадке начнутся занятия школьников, заверили в пресс-службе администрации города.

Работы на пустыре между школами №№ 18 и 28 были начаты в конце июля 2019 года. За несколько месяцев заброшенная десятилетиями территория превратилась в сквер и функциональную спортивную площадку. Все работы по проекту «Решаем вместе!» должны были завершиться до конца сентября.

На благоустройство этой территории тогда были выделены средства из бюджетов трех уровней: 23,4 млн рублей из федерального, 976 тысяч рублей из областного и 1 млн 285 тысяч из городского. Но по словам главы Рыбинска Дениса Добрякова, предусмотренное проектом водоотведение не справилось с объемом воды.