Где и как производят арманьяк

26.08.2020, 20:24, Детали

Теги: Выходные, Промышленность

Арманьяк придумали в Гаскони, в родных местах Д’Артаньяна. Этот алкоголь — самостоятельный крепкий напиток, несмотря на родство с коньяком. Один из подвидов бренди уважаем и любим ценителями спиртного с уникальными характеристиками.

Дегустационные характеристики

Настоящий арманьяк производится только в одной области, в честь которой и получил свое название. Из выращенного в этом регионе винограда он изготавливается разрешенными французским законодательством способами, а затем отправляется в другие регионы планеты. Разные виды благородного напитка, отличающиеся по своим свойствам, можно найти на онлайн-витрине https://alcomarket.ru/catalog/krepkiy-alkogol/armanyak/ .

Вкусовые качества алкоголя зависят от апелласьона, в котором он был произведен:

Le Haute-Armagnac — бренди из этого региона можно пить молодым, поскольку он имеет живой и хорошо выраженный характер;

L’Armagnac-Tenareze — арманьяк района после продолжительного выдерживания получает полнотелый вкус;

Le Bas-Armagnac — алкоголь из региона известен очень тонким вкусом и чуть заметным фруктовым ароматом.

Название регионов производства наносится на этикетку, если арманьяк изготовлен из спиртов одного апелласьона.

Как делают арманьяк

Для производства алкоголя применяют около десяти сортов винограда. Основными считаются:

Уни-Блан. Из винограда, завезенного несколько веков назад из Тоскани, производят до 80% арманьяка.

Бако Блан. Сорт ценится за органолептическое разнообразие.

Коломбар. Виноград позднего созревания считается истинно французским. Изготовленные из него напитки отличаются пряным и фруктовым запахами.

Фоль-Бланш, сорт винограда со старой историей. Из него получают мягкие спирты с цветочным запахом. Применяются они в основном для купажирования, поскольку из-за сложности выращивания встречается виноград редко.

Остальные сорта считаются дополнительными и используются в небольших объемах. Каждый из них имеет самобытные характеристики, что позволяет после купажирования получать неповторимые вкус и аромат, создавать уникальный стиль арманьяка.

Сбор винограда для производства алкоголя происходит в сентябре-октябре. Сразу же после этого проводится отжим в щадящем режиме. В результате ягоды не успевают окислиться, а косточки раздробиться. После отжима полученное сырье отправляется на ферментацию, причем добавление сахара в сусло категорически запрещено.

До конца календарной весны продукт брожения перегоняют, используя специальный аппарат — непрерывный аламбик для арманьяка. Затем его разливают в новые бочки из местного дуба для выдержки. Во время взросления часть спиртов испаряется, и крепость снижается, а вкус и аромат становятся более богатыми и насыщенными. После обогащения экстрактами дуба арманьяк переливают в старые бочки, в которых он выдерживается от 2 до 50 лет. В спирты воду обычно не добавляют, поэтому его крепость 40-48%.

Арманьяк отличается от коньяка тем, что имеет непредсказуемый характер. Каждый производитель стремится найти свой стиль, поэтому благородный напиток всегда разный и интересный.