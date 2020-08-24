1 сентября в рыбинских школах пройдет в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений

24.08.2020, 15:57, Новости

Теги: Образование, Праздник

1 сентября рыбинские школы откроют свои двери для учеников после двух месяцев удалённого обучения и трех месяцев школьных каникул.

За парты сядут 19 661 человек. Из них 2193 – первоклассники. Выпускным этот год станет для 911 одиннадцатиклассников. День знаний пройдет в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. Школьные линейки состоятся только для первых и одиннадцатых классов.

Рыбинские школы начинают работу в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Поэтому к 1 сентября учащимся необходим медицинский допуск. Его каждая школа получит в поликлинике сама на основании заранее составленных списков.

Торжественные линейки для учащихся со второго по десятый классы отменены. Для них праздничное открытие учебного года проведут учителя на классных часах. Исключение сделано для первоклашек и одиннадцатиклассников. Отдельно для каждого возраста. Обязательное условие – соблюдение дистанции между классами и от пришедших гостей родителей, наличие у них масок. И присутствовать они смогут лишь на уличной линейке, вход в школу будет ограничен.

День знаний каждая школа проведет по индивидуальному плану. Основная задача – распределение потоков учеников для входа и выхода и во время пребывания в здании.

Традиционный урок России будет проведён во всех классах. Его тема уже определена – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, боевой и трудовой подвиг ярославцев и рыбинцев. Темой классного часа станет разъяснение порядка организации образовательного процесса, начиная со 2 сентября.

– У каждой школы в зависимости от наполняемости учебного учреждения и особенностей здания своя модель выстраивания образовательного процесса. Но для всех ставится основная задача – максимальное разобщение классных коллективов на входе и выходе, в столовой, на переменах. Для некоторых классов придется организовывать вторую смену, – рассказала Римма Брядовая, директор департамента образования.