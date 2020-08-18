В 2021 году в Рыбинске появится виртуальный концертный зал
 

В 2021 году в Рыбинске появится виртуальный концертный зал

18.08.2020, 8:29, Новости
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В следующем году жители и гости Рыбинска смогут виртуально побывать в лучших концертных залах страны.

Рыбинск стал участником федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», в рамках которого на базе Общественно-культурного центра создадут виртуальный концертный зал.

Условиями для участия в проекте были достаточная вместительность зала, доступность здания для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья и наличие устойчивого Интернет-соединения хорошего качества.

– В большом зале ОКЦ 402 места. Вход оборудован автоматическим подъемником, есть спупенькоход, – рассказала директор Общественно-культурного центра Алена Иванова. – В рамках проекта будут выделены средства на модернизацию звуко- и видеоаппаратуры большого зала, что позволит проводить онлайн-трансляцию концертов и спектаклей с ведущих сцен не только России, но и европейских концертных залов.

Конкурсную заявку в Министерство культуры на участие в федеральном проекте в 2021 – 2022 годах подавали шесть муниципальных образований Ярославской области, четыре из которых стали победителями. В следующем году виртуальные концертные залы будут созданы в Рыбинске и Данилове, через год – в Переславле-Залесском и Ярославле.

Выделенные средства будут направлены на приобретение современного мультимедийного – звукового и проекционного – оборудования. Посетители досуговых учреждений смогут виртуально побывать в лучших концертных залах страны, стать зрителями прямых трансляций концертов Московской филармонии и других известных коллективов. У учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона появится возможность в онлайн-формате участвовать в учебных программах и мастер-классах от ведущих музыкантов страны.

Всего для участия в проекте было направлено 364 заявки от учреждений отрасли культуры из 75 регионов страны, отметили в пресс-службе администрации города.



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