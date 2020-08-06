В 20 избирательном округе Рыбинска прошла встреча главы города и кандидата в депутаты с активными жителями
 

В 20 избирательном округе Рыбинска прошла встреча главы города и кандидата в депутаты с активными жителями

06.08.2020, 11:43, Новости
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Глава Рыбинска Денис Добряков с кандидатом в депутаты от «Единой России» по 20 избирательному округу встретился с жителями Гагаринского микрорайона.

Общение с активистами прошло на придомовой территории дома № 10 по ул. Гагарина. В диалоге приняли участие как жители этой многоэтажки, так и близлежащих многоквартирных домов.

Основными темами диалога стали – проблемы ремонта дворов и межквартальных проездов, благоустройство общественных территорий, работа регионального оператора по вывозу мусора.

Жителей Гагаринского также волнуют состояние и наличие социальных объектов, отметили в пресс-службе администрации.

– В следующем году в рамках национального проекта «Демография» мы планируем приступить к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Восход». Готов проект, ждем окончательного подтверждения финансирования из вышестоящих бюджетов, – пояснил Денис Добряков.

В ближайших совместных планах жителей и городской администрации провести субботник в парке на ул. Боткина. Совместную инициативу (естественно) поддержит генеральный директор «Севермаш» Игорь Варатков и кандидат в депутаты по этому округу. Его компания предоставит инвентарь, мешки для сбора мусора и обеспечит его вывоз.

Напомним, 13 сентября состоятся дополнительные выборы по 20 избирательному округу. Сейчас на место в муниципальный совет претендуют восемь кандидатов. В том числе, как ни странно, и Владимир Пудовиков. Член партии «КПРФ» уже зарегистрирован. Видимо, планы на новую жизнь Владимир Иванович поменял. Среди зарегистрированных Игорь Варатков от «Единой России» Владимир Пудовиков от КПРФ и Александр Белов от ЛДПР. Кроме того от «Справедливой России» выдвинута Татьяна Бергаментова и четверо идут в порядке самовыдвижения — Людмила Антонова, Дмитрий Бондарев, Юрий Гайсенок и Григорий Сидоров.



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