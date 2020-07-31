На четверть выросло число ярославцев, управляющих связью через интернет
 

На четверть выросло число ярославцев, управляющих связью через интернет

31.07.2020, 13:29, Новости
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Оператор Tele2 подвел итоги работы приложения «Мой Tele2» в первом полугодии 2020 года. С помощью сервиса жители Ярославской области чаще всего настраивают тарифы, а также продают и покупают минуты и гигабайты.

За полгода количество пользователей приложения «Мой Tele2» увеличилось на 25%. Большинство клиентов (61%) посещают раздел «Услуги» для управления дополнительными опциями. Дополнительно в нем можно проверить наличие платных подписок и отключить их. Около 53% пользователей открывают «Мой Tele2», чтобы продать или купить пакеты минут, гигабайтов и SMS на «Маркете Tele2».

– Приложение «Мой Tele2» позволяет абонентам дистанционно решать многие вопросы, – рассказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. – Темпы цифровизации ускорились, абоненты еще активнее стали использовать дистанционные сервисы. Ежедневно в приложение заходят несколько миллионов клиентов, и с каждым днем их количество увеличивается. В мае мы запустили возможность самостоятельной регистрации первой SIM-карты в приложении «Мой Tele2» и упрощенной активации последующих номеров. Это позволяет абонентам подключиться к Tele2 без взаимодействия с продавцом в салоне.

Среди клиентов приложения «Мой Tele2» примерно 86% абонентов используют операционную систему Android, а остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения стали модели Huawei, Samsung и Xiaomi – на их долю приходится 25%, 21% и 18% устройств соответственно. Список лидеров замыкает Apple с показателем в 12%.



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