Wildberries будет доставлять SIM-карты
 

Wildberries будет доставлять SIM-карты

21.07.2020, 12:05, Новости
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В крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries появилась возможность приобрести SIM-карты Tele2.

Проект стартовал с продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Еженедельно к проекту присоединяются новые регионы, а уже к концу июля комплекты для подключения оператора появятся на площадке онлайн-ретейлера по всей России. Во время шопинга на Wildberries клиенты могут вместе с другими товарами приобрести самые популярные тарифы Tele2 со скидкой до 34 процентов.

– В условиях пандемии мы сделали ставку на развитие онлайн-каналов продаж: вывод подключений на Wildberries обусловлен тем, что здесь клиент может одновременно заказать товары из разных категорий, и телеком-продукты не должны быть исключением, – рассказал Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2. Мы готовы присутствовать везде, где клиенту удобно покупать. По нашему мнению, продажи на крупнейшей онлайн-площадке гарантируют качественные подключения, поскольку клиент часто добавляет SIM-карту в корзину в комплекте со смартфоном. При этом современные клиенты привыкли к возможности получать карты здесь и сейчас, поэтому мы с партнером должны были организовать максимально быструю доставку. Tele2 отладила логистические процессы таким образом, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и гарантировать высокое качество сервиса.

Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».



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