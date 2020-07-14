Обзор портала о киберспорте

14.07.2020, 15:44, Рекомендуем

Теги: Интернет, Спорт, Технологии

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Виды киберспорта

Сегодня имеется большое количество различных направлений в киберспорте, что позволит каждому из беттеров выбрать интересный для себя вариант, который сможет принести большую сумму денег. Если говорить о разнообразии таких событий, то в первую очередь можно выделить такие, как:

КС Го;

Дота 2;

L2 и многое остальное.

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