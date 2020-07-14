Идеальные печати на заказ

14.07.2020, 12:29, Детали

Теги: Бизнес

Печать есть у каждого руководителя. Невозможно себе представить организацию без этого элемента.

Печати могут быть самой разной формы и изготовляться по различным технологиям, но это приспособление необходимо для того, чтобы заверять документы.

Печать: что это такое?

Печать – это своеобразный инструмент, который работает вручную. Изготавливают его из различных материалов. Информация с клише переносится на бумагу или другой материал с помощью краски.

Любая печать состоит из:

Клише;

Оснастка.

Печать не может существовать без этих элементов.

Клише изготавливают из резины или полимерных материалов. Форма может быть самая разная. Все зависит от предпочтений заказчика. Текст и рисунок наносится на резиновую основу.

Оснастку изготавливают из дерева, пластика или железа. Деревянные изделия самые старые. Они позволяют на ручке делать гравировку или наносить рисунки. Дешевый вариант – пластиковая оснастка. Железный вариант намного дороже. Такие модели прослужат долго и могут передаваться из поколения в поколение.

Технология изготовление печатей

Идеальные печати на заказ – это не вымысел, а объективная реальность. Специалисты используют качественные материалы, которые прослужат долгие годы. Печати не изготавливают по единой технологии. Все существующие способы можно разделить по материалу, из которого и изготавливают клише.

Самым востребованным способом считается изготовление из жидкого и твердого фотополимера. Популярностью пользуется и резина. Материал довольно дешевый и долговечный. Технология довольно дешевая и не отнимает много времени.

Виды технологий изготовления:

Фотополимерная; Лазерная гравировка; Вулканизация; FLASH-технология.

Лазерная гравировка используется в изготовлении печатей относительно недавно. С помощью лазерного луча на основу наносятся отдельные элементы. Эта технология хороша тем, что готовое изделие практически невозможно подделать. Но есть и недостатки использования этой технологии. Мелкие элементы, которые обычно есть на любой печати, автоматически разрушаются в процессе изготовления.

FLASH-технология – еще одна современная технология, которая позволяет изготавливать печати, которые практически невозможно подделать. Для того, чтобы изготовить клише по данной технологии нужны специальные материалы – термочувствительная пористая резина. Поверхность резины запекается и поверх накладывается пленка.

Метод вулканизации в процессе изготовления печатей считается самым простым. Существуют заранее заготовленные матрицы, на которые накладывается сырая резина. С помощью пресса и выдавливается изображение. После затвердевания резины и получается клише.