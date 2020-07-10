Где отдохнуть ребенку летом?

10.07.2020, 17:16, Рекомендуем

Теги: Образование, Общество, Технологии

Конец учебного года для школьников оказался очень напряженным — дистанционные уроки, контрольные, экзамены. Чтобы восстановиться от такого ритма жизни, необходимо правильно и с пользой отдохнуть. В Ярославской области есть такое место!

Международный Детский Компьютерный Центр — это лагерь для активных и любознательных ребят. Каждый год дети от 7 до 17 лет приезжают сюда, чтобы узнать новое в мире компьютерных технологий, завести друзей и просто с удовольствием отдохнуть.

78% ребят приезжают в МДКЦ более 3-х раз, что говорит о большом доверии родителей к лагерю. Здесь созданы все условия, чтобы ваш ребёнок запомнил свои каникулы надолго!

Центр располагается на живописном берегу Плещеева озера в Переславле-Залесском. Красивый сосновый бор, море зелени и пляж — то, что нужно для оздоровления вашего ребёнка.

Каждый день расписан по минутам: утро начинается с зарядки, затем вкусный завтрак и отрядное собрание. А после начинается самое интересное — это кафедры. Отдыхающие сами составляют расписание своих занятий, они заняты только тем, что им интересно. В лагере можно научиться программированию, видеомонтажу, робототехнике, компьютерной графике, 3D-моделированию, песочной живописи, выучить иностранный язык, заняться спортом, попробовать виртуальную реальность и многое другое. Всего на смене работают более 12 кафедр на выбор!

Наши педагоги — молодые специалисты, которые любят работать с детьми. Каждое занятие с ними становится небольшим открытием для отдыхающих. Преподаватели кафедр используют индивидуальный подход, что помогает студентам достичь высоких результатов. Под их чутким руководством ребята готовят свои интересные проекты, которые представляют на Научно-практической конференции в конце смены.

В МДКЦ развивают таланты. Каждый вечер проходит творческое вечернее мероприятие, где отряды показывают театральные миниатюры, танцевальные номера, поют и веселятся. После вечерки ребят ждёт дискотека и кинозал с любимыми фильмами.

Конечно, это далеко не все, что можно рассказать о лагере. Но добавим одно: Международный Детский Компьютерный Центр — это лучшее место для вашего ребёнка. Переходите на сайт icccamp.ru , бронируйте путевку на ближайшую смену и убедитесь в этом лично!