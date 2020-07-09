В Рыбинске ремонтируют кровлю здания спортшколы №1

09.07.2020, 13:41, Новости

Теги: Бюджет, Капитальный ремонт, Областная дума

Ремонт кровли здания спортивной школы олимпийского резерва №1 на Волжской набережной идет в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению инициативного бюджетирования.

В настоящее время работы выполнены на 50%, ход ремонта контролируют депутаты Ярославской областной думы, направившие средства областного бюджета на важный для Рыбинска социальный объект.

Здание спортивной школы №1, расположенное на Волжской набережной, требует ремонта. До недавнего времени особое опасение у руководства учреждения вызывала крыша, ремонт которой не проводился более 40 лет, что привело к опасности затопления здания во время сильных дождей. Решить вопрос смогли благодаря программе «Решаем вместе».

– В этом году на здании спортшколы проводится замена кровельного покрытия и стропильной системы. Общая стоимость работ 1,8 миллионов рублей. Из них 750 тысяч направлены из регионального бюджета по инициативе областных депутатов. Более миллиона рублей – средства местного бюджета, – рассказал Александр Кормилицын, заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

– Существует несколько программ для привлечения областного финансирования в помощь местному бюджету. Важно, что эти программы работают, мы можем вместе направлять средства на значимые для города объекты, например, спортивные или другие социальные направления, – подчеркнул Владимир Денисов, депутат Ярославской областной думы.

В настоящее время работы выполнены на 50% процентов. Подрядная организация выдерживает графики ремонта.

– Сложные погодные условия стали проверкой боем, и новая кровля эту проверку прошла. Хорошо, что предварительно закрыли лаги, стропильную систему, поэтому все выполненные работы не пострадали от дождя и ветра. Ожидается, что масштабный проект по ремонту крыши спортивной школы №1 будет закончен в срок, – отметил Сергей Борисов, депутат Ярославской областной Думы.

Совместная работа депутатов и администрации позволила включить СШОР №1 в четвёрку спортивных объектов, которые будут отремонтированы в 2020 году. Также ремонтные работы идут в спортивном комплексе «Олимп», бассейне спортивной школы №3, завершаются ремонт фасада СК «Метеор». В планах этого года ремонты других социальных объектов сферы образования и культуры.

– Самый большой процент ремонтов проводится в школах и детских садах. Их численно больше. Далее идут ремонты спортивных учреждений, культуры. В первую очередь выбираем социальные объекты, которые безотлагательно нуждаются в ремонте. Мы работаем с департаментами, которые знают заявки своих учреждений. Часть депутатских средств мы выделяем на дорожные работы, причем исключительно тех дорог, которые ведут к социальным объектам, – пояснила Лариса Ушакова, депутат Ярославской областной думы.

В МАУ СШОР №1 занимаются акробаты и борцы греко-римского стиля, школа выпустила большое количество мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. На данный момент воспитанниками спортивной школы являются порядка пятисот детей, напомнили в пресс-службе администрации города.