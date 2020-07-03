Вячеслав Моше Кантор о том, почему у современной молодёжи необходимо взращивать моральные ценности

03.07.2020, 8:32, В мире

Теги: Образование, Общество, Политика

Нравственные ценности, в отличие от культурных, не передаются сами по себе, не аккумулируются и не хранятся, каждое поколение должно усваивать их для себя заново, с нуля, говорит Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП). Именно поэтому работе с молодёжью и с подрастающим поколением необходимо уделять такое пристальное внимание. Сам Вячеслав Моше Кантор в своей деятельности особенно известен как непримиримый борец с нетерпимостью и сторонник укрепления принципов безопасной толерантности в современном обществе – причём два этих направления он сам считает тесно взаимосвязанными.

Нетерпимость действительно превращается во всё более очевидную и серьёзную проблему с каждым годом. Экономическая рецессия, которая сегодня наблюдается даже в самых развитых странах, заставляет многих людей пересматривать свои ориентиры и планы на будущее. Люди потеряли ощущение безопасного будущего, говорит Вячеслав Моше Кантор, и даже средний класс, который исторически был самым стабильным и выступал гласом здравого смысла и умеренности, сегодня больше заинтересован в том, чтобы обеспечить себя, чем в разрешении общественных проблем. В результате в целом в современном обществе страхи начали преобладать над ценностями, и нетерпимость стала превращаться в некую норму, на которую просто стараются не обращать внимания представители «молчаливого большинства». Своё масло в огонь подливают и недальновидные и безответственные политики-популисты, которые используют человеческие страхи и подпитывают их, вместо того, чтобы разрешать реальные проблемы. Люди обращаются к ним, ведь они предлагают простые решения – очередную теорию заговора, очередного козла отпущения. В этой среде и растёт сегодняшняя молодёжь, напоминает Вячеслав Моше Кантор , растёт и впитывает то, что их окружает, как норму.

Толерантность сегодня необходима как никогда, убеждён Вячеслав Моше Кантор, ведь именно принципы терпимости могут стать тем щитом, что защитит общество от нетерпимости. Другое дело, что необходимо понимать, что именно такое представляет собой толерантность. Толерантный человек – это не тот, кто вытерпит всё. Толерантный человек не позволит вокруг себя распространяться ненависти и агрессии, он не станет игнорировать угрозы безопасности – причём безопасности не только своей, но общественной. Именно поэтому Вячеслав Моше Кантор считает, то необходимая сегодняшнему обществу толерантность – это толерантность безопасная, которая ограничивается и направляется соображениями безопасности общества.

Как же привить молодёжи эти ценности? Когда передача знаний не проходит «органически», говорит Вячеслав Моше Кантор, этот недостаток должна прежде всего восполнить система образования. И с призывом обратить внимание на эту сферу Вячеслав Моше Кантор обращается прежде всего к представителям официальных властей. Молодёжь необходимо учить терпимости и взаимоуважению, принципам обеспечения взаимной безопасности в обществе, ответственности за тот социум, частью которого они являются. Только в этом случае глобальная цивилизация сможет и дальше развиваться в демократическом и свободном ключе, когда опыт разных стран, наций и культур кооперируется и работает на общую пользу.

Впрочем, возлагать всю ответственность на образование нельзя, убеждён Вячеслав Моше Кантор. Немалая ответственность лежит и на представителях поколений предыдущих, тех, кто ещё является носителями тех ценностей, что в своё время послужили фундаментом современной цивилизации. Если же не передать эти ценности молодёжи, то в будущем новые конфликты между нациями, религиями и культурами, увы, будут неизбежны.