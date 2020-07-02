Меньше, чем Путин
 

Меньше, чем Путин

02.07.2020, 9:44, Главное
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На «общероссийском голосовании» за изменения в Конституцию РФ в Ярославской области проголосовали 374 053 избирателя – 68,29 процентов, против – 168930 человек (30,84 процента).

В Рыбинске поправки в основной закон поддержали 52 793 горожан (66,09 процента), против – 26 443 (33,11 процента).

Отметим, 18 марта 2018 года на выборах президента России уровень поддержки Владимира Путина в Ярославской области был выше – 71,84 процента (В Рыбинске – 71 процент).

В целом по России изменение Конституции поддержали 57 743 820 человек или 77,92 процента избирателей.

Единственным регионом России, где большинство избирателей проголосовали против поправок – 55,25 процента, стал Ненецкий автономный округ. Самый высокий уровень поддержки поправок был в Чечне – 97,92 процента.

Напомним, голосование по поправкам в этом году продолжалось в течение 7 дней.

(обновляется)



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