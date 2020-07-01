Голосование вышло на финиш
 

Голосование вышло на финиш

01.07.2020, 10:47, Главное
Теги: ,

В Ярославской области стартовал последний день «общероссийское голосования» по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

По данным на 10 утра в голосовании уже приняли участие почти 45 процентов избирателей. Наибольшая явка в Большесельском избиркоме – 70,4 процента. Наименьшая – в Ярославле (Дзержинский) – 27,5 процента.
 

Избирательная комиссия Доля проголосовавших
Большесельская 70.37%
Борисоглебская 66.04%
Мышкинская 64.79%
Пошехонская 64.31%
Брейтовская 62.36%
Гаврилов-Ямская 61.96%
Угличская 59.79%
Некоузская 59.14%
Некрасовская 56.47%
Даниловская 55.24%
Ростовская 54.54%
Переславская 54.29%
Рыбинск, Волжская 48.87%
Ярославль, Кировская 46.36%
Ярославль, Ленинская 42.70%
Рыбинск, Пролетарская 38.72%
Ярославль, Красноперекопская 36.27%
Ярославль, Дзержинская 27.54%

В целом по России (средняя – больше 55 процентов):
 

Регион 10:00 12:00 15:00 18:00
Республика Адыгея (Адыгея) 72.89%
Республика Алтай 41.89% 44.26%
Республика Башкортостан 71.85% 76.26%
Республика Бурятия 58.12% 60.52% 68.90%
Республика Дагестан 73.83%
Республика Ингушетия 55.96%
Республика Калмыкия 58.71%
Карачаево-Черкесская Республика 77.12%
Республика Карелия 33.18%
Республика Коми 43.41%
Республика Крым 70.53%
Республика Марий Эл 53.00%
Республика Мордовия 73.61%
Республика Саха (Якутия) 41.05% 43.66% 47.38%
Республика Северная Осетия – Алания 75.24%
Республика Татарстан (Татарстан) 75.88%
Республика Тыва 84.11% 86.32%
Удмуртская Республика 44.42%
Республика Хакасия 40.84% 43.32%
Чеченская Республика 85.66%
Чувашская Республика – Чувашия 62.37%
Алтайский край 38.66% 41.47%
Забайкальский край 48.91% 51.05% 54.07%
Камчатский край 34.27% 36.69% 40.07% 42.50%
Краснодарский край 69.00%
Красноярский край 47.53% 50.20%
Пермский край 39.19% 44.01%
Приморский край 48.63% 51.71% 55.92%
Ставропольский край 63.53%
Хабаровский край 29.47% 33.71% 38.44%
Амурская область 46.84% 49.69% 53.08%
Архангельская область 39.23%
Астраханская область 60.87%
Белгородская область 69.74%
Брянская область 76.55%
Владимирская область 42.51%
Волгоградская область 67.22%
Вологодская область 47.87%
Воронежская область 62.10%
Ивановская область 56.97%
Иркутская область 30.31% 33.71% 37.39%
Калужская область 49.86%
Кемеровская область – Кузбасс 78.05% 81.29%
Кировская область 48.16%
Костромская область 48.80%
Курганская область 47.55% 50.01%
Курская область 49.75%
Ленинградская область 58.31%
Липецкая область 56.21%
Магаданская область 34.94% 39.52% 46.90% 70.51%
Московская область 62.23%
Мурманская область 37.32%
Нижегородская область 66.19%
Новгородская область 36.37%
Новосибирская область 34.83% 37.47%
Омская область 55.64% 57.85%
Оренбургская область 62.98% 60.69%
Орловская область 64.21%
Пензенская область 65.19%
Псковская область 50.95%
Ростовская область 70.14%
Рязанская область 59.50%
Самарская область 53.64%
Саратовская область 67.47%
Сахалинская область 56.34% 59.06% 62.64% 62.30%
Свердловская область 39.90% 42.38% 47.76% 47.76%
Смоленская область 45.80%
Тамбовская область 77.75%
Тверская область 42.94%
Томская область 34.64% 37.15%
Тульская область 63.88%
Тюменская область 59.98% 66.76%
Ульяновская область 43.19%
Челябинская область 51.32% 54.66%
Ярославская область 44.98%
город Санкт-Петербург 59.63%
Еврейская автономная область 62.78% 65.13% 67.42%
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 50.76% 53.05%
Чукотский автономный округ 65.76% 67.94% 70.81% 74.12%
Ямало-Ненецкий автономный округ 71.80% 73.87%


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Ещё одним меньше

25.06 / Дан старт избирательной кампании по поправкам в Конституцию России

24.06 / Тарифы без «обнуления»

18.06 / В Рыбинске проголосуют за объекты для благоустройства (снова) и поправки к Конституции

11.06 / Двойные стандарты губернатора Дмитрия Миронова

04.06 / Медиарейтинг губернаторов

14.05 / Медиарейтинги губернаторов за апрель 2020 года

07.04 / Медиарейтинги губернаторов за март 2020 года

25.03 / Владимир Путин о коронавирусе, голосовании, налогах и выходных

12.03 / Дума «обнулила» президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска