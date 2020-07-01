Голосование вышло на финиш
01.07.2020, 10:47, Главное
Теги: Политика, Путин
В Ярославской области стартовал последний день «общероссийское голосования» по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
По данным на 10 утра в голосовании уже приняли участие почти 45 процентов избирателей. Наибольшая явка в Большесельском избиркоме – 70,4 процента. Наименьшая – в Ярославле (Дзержинский) – 27,5 процента.
|Избирательная комиссия
|Доля проголосовавших
|Большесельская
|70.37%
|Борисоглебская
|66.04%
|Мышкинская
|64.79%
|Пошехонская
|64.31%
|Брейтовская
|62.36%
|Гаврилов-Ямская
|61.96%
|Угличская
|59.79%
|Некоузская
|59.14%
|Некрасовская
|56.47%
|Даниловская
|55.24%
|Ростовская
|54.54%
|Переславская
|54.29%
|Рыбинск, Волжская
|48.87%
|Ярославль, Кировская
|46.36%
|Ярославль, Ленинская
|42.70%
|Рыбинск, Пролетарская
|38.72%
|Ярославль, Красноперекопская
|36.27%
|Ярославль, Дзержинская
|27.54%
В целом по России (средняя – больше 55 процентов):
|Регион
|10:00
|12:00
|15:00
|18:00
|Республика Адыгея (Адыгея)
|72.89%
|Республика Алтай
|41.89%
|44.26%
|Республика Башкортостан
|71.85%
|76.26%
|Республика Бурятия
|58.12%
|60.52%
|68.90%
|Республика Дагестан
|73.83%
|Республика Ингушетия
|55.96%
|Республика Калмыкия
|58.71%
|Карачаево-Черкесская Республика
|77.12%
|Республика Карелия
|33.18%
|Республика Коми
|43.41%
|Республика Крым
|70.53%
|Республика Марий Эл
|53.00%
|Республика Мордовия
|73.61%
|Республика Саха (Якутия)
|41.05%
|43.66%
|47.38%
|Республика Северная Осетия – Алания
|75.24%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|75.88%
|Республика Тыва
|84.11%
|86.32%
|Удмуртская Республика
|44.42%
|Республика Хакасия
|40.84%
|43.32%
|Чеченская Республика
|85.66%
|Чувашская Республика – Чувашия
|62.37%
|Алтайский край
|38.66%
|41.47%
|Забайкальский край
|48.91%
|51.05%
|54.07%
|Камчатский край
|34.27%
|36.69%
|40.07%
|42.50%
|Краснодарский край
|69.00%
|Красноярский край
|47.53%
|50.20%
|Пермский край
|39.19%
|44.01%
|Приморский край
|48.63%
|51.71%
|55.92%
|Ставропольский край
|63.53%
|Хабаровский край
|29.47%
|33.71%
|38.44%
|Амурская область
|46.84%
|49.69%
|53.08%
|Архангельская область
|39.23%
|Астраханская область
|60.87%
|Белгородская область
|69.74%
|Брянская область
|76.55%
|Владимирская область
|42.51%
|Волгоградская область
|67.22%
|Вологодская область
|47.87%
|Воронежская область
|62.10%
|Ивановская область
|56.97%
|Иркутская область
|30.31%
|33.71%
|37.39%
|Калужская область
|49.86%
|Кемеровская область – Кузбасс
|78.05%
|81.29%
|Кировская область
|48.16%
|Костромская область
|48.80%
|Курганская область
|47.55%
|50.01%
|Курская область
|49.75%
|Ленинградская область
|58.31%
|Липецкая область
|56.21%
|Магаданская область
|34.94%
|39.52%
|46.90%
|70.51%
|Московская область
|62.23%
|Мурманская область
|37.32%
|Нижегородская область
|66.19%
|Новгородская область
|36.37%
|Новосибирская область
|34.83%
|37.47%
|Омская область
|55.64%
|57.85%
|Оренбургская область
|62.98%
|60.69%
|Орловская область
|64.21%
|Пензенская область
|65.19%
|Псковская область
|50.95%
|Ростовская область
|70.14%
|Рязанская область
|59.50%
|Самарская область
|53.64%
|Саратовская область
|67.47%
|Сахалинская область
|56.34%
|59.06%
|62.64%
|62.30%
|Свердловская область
|39.90%
|42.38%
|47.76%
|47.76%
|Смоленская область
|45.80%
|Тамбовская область
|77.75%
|Тверская область
|42.94%
|Томская область
|34.64%
|37.15%
|Тульская область
|63.88%
|Тюменская область
|59.98%
|66.76%
|Ульяновская область
|43.19%
|Челябинская область
|51.32%
|54.66%
|Ярославская область
|44.98%
|город Санкт-Петербург
|59.63%
|Еврейская автономная область
|62.78%
|65.13%
|67.42%
|Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
|50.76%
|53.05%
|Чукотский автономный округ
|65.76%
|67.94%
|70.81%
|74.12%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|71.80%
|73.87%
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