Голосование вышло на финиш

01.07.2020, 10:47, Главное

Теги: Политика, Путин

В Ярославской области стартовал последний день «общероссийское голосования» по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

По данным на 10 утра в голосовании уже приняли участие почти 45 процентов избирателей. Наибольшая явка в Большесельском избиркоме – 70,4 процента. Наименьшая – в Ярославле (Дзержинский) – 27,5 процента.



Избирательная комиссия Доля проголосовавших Большесельская 70.37% Борисоглебская 66.04% Мышкинская 64.79% Пошехонская 64.31% Брейтовская 62.36% Гаврилов-Ямская 61.96% Угличская 59.79% Некоузская 59.14% Некрасовская 56.47% Даниловская 55.24% Ростовская 54.54% Переславская 54.29% Рыбинск, Волжская 48.87% Ярославль, Кировская 46.36% Ярославль, Ленинская 42.70% Рыбинск, Пролетарская 38.72% Ярославль, Красноперекопская 36.27% Ярославль, Дзержинская 27.54%

В целом по России (средняя – больше 55 процентов):

