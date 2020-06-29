В России выбирают отечественное кино
 

В России выбирают отечественное кино

29.06.2020, 11:52, Новости
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В Tele2 проанализировали статистику просмотров российских и зарубежных фильмов и сериалов в приложении Tele2 TV.

Этим летом в топ стремительно ворвались работы российских сценаристов и режиссеров. В числе лидеров с большим отрывом сериал «257 причин чтобы жить» и фильм «Холоп».

В июне внимание клиентов Tele2 в приложении оператора переключилось на комедии и истории с добрым финалом. Тогда как ленты про апокалипсис – «Эпидемия», «Тихое место» и другие, стали значительно меньше интересовать зрителей.

Впервые за последнее время рейтинг возглавили только отечественные работы. Безусловным лидером с отрывом в 2 раза от ближайшего конкурента стала новинка «257 причин чтобы жить», где главную героиню сыграла Полина Максимова, известная по сериалу «Деффчонки». В новой ленте показывают романтичную и добрую историю о девушке, пережившей сложную болезнь и идущей к своему счастью.

Если говорить о полнометражных фильмах, то первое место занимает комедия «Холоп» Клима Шипенко. С первых дней она получила высокие оценки зрителей. Главные роли в ленте достались Милошу Биковичу, Александре Бортич, Ивану Охлобыстину и другим известным актерам.

На второй строчке расположилась картина «Отель “Белград”», где так же сыграл Милош Бикович. Приключенческая история держит внимание с первого кадра и подойдет для просмотра в дружеской компании.

Бронза рейтинга – у еще одной комедии «Давай разведемся» с Анной Михалковой. Здесь зрители увидят необычные повороты судьбы и насладятся современным музыкальным сопровождением. Всего в приложении Tele2 TV зрителям доступны более 50 ТВ-каналов, порядка 46 тысяч фильмов и сериалов, 850 премьер российских сериалов и 100 сериалов от Amediateka.



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