В России выбирают отечественное кино

29.06.2020, 11:52, Новости

Теги: Tele2, Кино, Технологии

В Tele2 проанализировали статистику просмотров российских и зарубежных фильмов и сериалов в приложении Tele2 TV.

Этим летом в топ стремительно ворвались работы российских сценаристов и режиссеров. В числе лидеров с большим отрывом сериал «257 причин чтобы жить» и фильм «Холоп».

В июне внимание клиентов Tele2 в приложении оператора переключилось на комедии и истории с добрым финалом. Тогда как ленты про апокалипсис – «Эпидемия», «Тихое место» и другие, стали значительно меньше интересовать зрителей.

Впервые за последнее время рейтинг возглавили только отечественные работы. Безусловным лидером с отрывом в 2 раза от ближайшего конкурента стала новинка «257 причин чтобы жить», где главную героиню сыграла Полина Максимова, известная по сериалу «Деффчонки». В новой ленте показывают романтичную и добрую историю о девушке, пережившей сложную болезнь и идущей к своему счастью.

Если говорить о полнометражных фильмах, то первое место занимает комедия «Холоп» Клима Шипенко. С первых дней она получила высокие оценки зрителей. Главные роли в ленте достались Милошу Биковичу, Александре Бортич, Ивану Охлобыстину и другим известным актерам.

На второй строчке расположилась картина «Отель “Белград”», где так же сыграл Милош Бикович. Приключенческая история держит внимание с первого кадра и подойдет для просмотра в дружеской компании.