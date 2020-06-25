Дан старт избирательной кампании по поправкам в Конституцию России

25.06.2020, 15:06, Новости

Теги: Выборы, Политика

В Рыбинске открылись все избирательные участки, где можно отдать свой голос по поправкам в Конституцию РФ.

Всего на территории города их расположено 110. С 25 июня и по 01 июля включительно они будут работать с 08 до 20 часов.

По оперативной информации, которая поступает в территориальные избирательные комиссии, первые проголосовавшие есть практически на всех избирательных участках Рыбинска. Члены участковых комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты и на себя, и на участников голосования.

– На входе каждого участка должны быть выставлены средства индивидуальной защиты: жидкости для обработки поверхностей, санитайзеры, перчатки и маски. Если избиратель пришел, например, без этих средств, то он может получить их на самом участке. Кроме того, должно быть организовано измерение температуры бесконтактным способом. Каждая участковая комиссия получила бесконтактные термометры, – рассказала председатель Волжской территориальной избирательной комиссии Алла Качалова.

Новшество этой избирательной кампании – голосование на придомовых территориях. О своем визите во двор передвижные бригады буду сообщать жителей за сутки и дополнительно за один час до приезда на территорию через расклейку объявлений и обзвон домофонов.

– И принципы соблюдения тайны голосования, и принципы защиты в условиях коронавируса распространяются и на дворовые голосования. Все члены участковой комиссии будут в средствах защиты – в масках и перчатках. Если потребуется провести голосование на дому, то предусмотрены защитные халаты. То есть контакты с избирателями в эту избирательную кампанию сведены к минимуму, – добавила Алла Качалова.

– Каждому голосующему мы выдаем защитную маску и ручку. А после каждого проголосовавшего проводим дезинфекцию стола и ящика для бюллетеней, – рассказали ryb.ru на одном из таких импровизированных участков для голосования.

На руки каждый избиратель получает бюллетень с вопросом: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Со списком поправок можно ознакомиться на официальном сайте: https://конституция2020.рф/ напомнили в пресс-службе администрации города.