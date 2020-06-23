Центр Рыбинска впервые с весны встретил отдыхающих и пешеходов

23.06.2020, 10:32, Новости

Теги: Tele2, Технологии

В Tele2 проанализировали активность интернет-пользователей в разных локациях Рыбинска.

С 15 июня трафик в районе Димитровского сквера и Петровского парков начал расти, тогда как в спальных секторах спрос на гигабайты постепенно стабилизируется после значительного всплеска.

В июне два любимых городских места – Дмитровский сквер и Петровский парк, вновь стали популярными у жителей. Объем используемого здесь интернета Tele2 увеличился почти на 20% и начал стремиться к показателям прошлого лета.

При этом рост активности наблюдается не во всех прогулочных зонах города. Рыбинскую набережную и территорию около Волжского и Карякинского парков по-прежнему не выбирают для отдыха. Спрос на гигабайты в этих локациях в среднем на 30% ниже, чем в сезон.

Интересный факт о спальных районах: в начале периода самоизоляции интернет-трафик Tele2 из центра города переместился в жилые секторы и вырос там на 30%. Однако сейчас показатели постепенно возвращаются к прежним. На улице Малаховской, Механизации, 9 мая и других количество гигабайт в дневное время начало уменьшаться. Это связано с тем, что школьники закончили домашнее интернет-обучение, а остальные жители вновь больше времени проводят в деловых частях города.