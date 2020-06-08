В Ярославле построены первые 25 квартир с использованием счетов-эскроу
 

В Ярославле построены первые 25 квартир с использованием счетов-эскроу

08.06.2020, 9:40, Новости
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В Ярославской области раскрыты первые 25 счетов-эскроу, что свидетельствует о завершении строительства по новой схеме финансирования долевого строительства и сдаче жилья дольщикам.

Напомним, с июля прошлого года вступил в силу закон, призванный защитить права участников долевого строительства. Теперь их деньги размещаются на специальных счетах-эскроу вплоть до момента сдачи жилья покупателю, и только потом передаются застройщику.

– Если по каким-то причинам строительный проект приостанавливается, деньги участников долевого строительства сохраняются на счетах, застрахованных государством. Таким образом, исключается столь распространенная в недавние времена проблема обманутых дольщиков, когда люди оставались и без денег и без квартир, – прокомментировал преимущества нововведения заместитель управляющего Ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Всего с использованием новой системы финансирования с лета прошлого года в регионе стартовало 9 строительных проектов, участниками долевого строительства открыто 230 счетов-эскроу более чем на 446 млн рублей. Стройки финансируются за счет собственных средств застойщиков и банковских кредитов. На эти проекты банками региона предоставлено 2 млрд кредитных средств.



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