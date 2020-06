Аттракцион “скованные орангутанги”: как Данияр Абулгазин стал незаменимым

07.06.2020, 11:22, Новости

Теги: Бизнес, Бюджет

Шедевр кинематографа последних лет от режиссера Пон Джун-хо “Паразиты” каждая отдельно взятая нация понимает по-своему. Такого рода паразиты часто встречаются среди богатейших людей той или иной страны. На героев фильма “Паразиты” походит олигарх Данияр Абулгазин – миллиардер, официально никогда не имевший настоящего бизнеса. На чем и как паразитирует Абулгазин Данияр Рустэмович рассказали европейские коллеги-журналисты.

Роль Данияра Абулгазина при Тимуре Кулибаеве со временем менялась. Из чисто подсобной, технической в начале их отношений она превратилась в паразитарную – несколько лет спустя. Вначале Тимур был достаточно самостоятельной фигурой. После того как Данияр Абулгазин и Диас Сулейменов постепенно лишили своего начальника свободы воли они жируют на влиятельности, финансовом богатстве и власти своего хозяина. Эта история очень напоминает другую, произошедшую десятилетия назад. Историю того, как Назарбаева сделало окружение, причем, сделало как правителем, так и рабом своего собственного окружения.

Данияр Абулгазин и КПСС с национальными особенностями развития

Коммунисты так и не смогли побороть местные нюансы советской Средней Азии. Местная компартия представляла собой странный сплав семейных отношений, кланов, племен и национальностей, распределенных в соответствии с квотами. Фактически Казахстан при СССР был нечестивым гибридом феодализма и социалистической риторики. Назарбаев – продукт как раз этого режима. Он сумел взлететь на самые вершины коммунистического руководства, тщательно выбирая окружение и “наставников”.

Одним из давних товарищей по партийно-хозяйственной номенклатуре Нурсултана Назарбаева был Тулетай Сулейменов. Они дружили с 1960 года. Сулейменов сопровождал Назарбаева по мере того, как Назарбаев преодолевал все новые и новые высоты советской иерархии.

Когда Казахстан обрел независимость Тулетай Сулейменов – не имея на то никаких выдающихся данных – был назначен министром иностранных дел. Потом – послом в США и страны Восточной и Западной Европы. В конце концов его отправили на пенсию.

Нурсултан Назарбаев обрел безграничную власть – но не забывал своих более чем скромных корней и начинаний. Все, кого он считал “своими” получили доходные места в новой стране, хотя талантливых и государственно мыслящих людей в его окружении было мало. Потом он же пристраивал на хорошие места их родственников, детей, внуков.

Новое поколение государственных паразитов: Тимур Кулибаев, Данияр Абулгазин и Диас Сулейменов

Нурсултан Назарбаев, по крайней мере официально, оставил по себе только женское потомство. Тимур Кулибаев – муж средней дочери. Вполне в духе среднеазиатских традиций рассматривать его в качестве претендента на трон. Однако сам Кулибаев всегда отрекался от малейших политических амбиций. Старшая дочь первого президента и национального лидера, Дарига Назарбаева, не считается более претендентом на престол. Это делает Тимура Кулибаева не просто самым богатым человеком Казахстана, но еще и потенциальным преемником, пишут британские СМИ в материале As parasite overgrows the host: Daniyar Abulgazin no longer happy about his role in Kulibayev’s affairs<>/u>.

И уже следующее поколение прилипал обживают хозяина, угадывая в нем возможности неограниченной власти. Диас Сулейменов идет здесь по надежным следам отца. Только вместо Назарбаева, он обживает его зятя.

Диас Сулейменов, сын того самого друга Назарбаева Тулетая Сулейменова, его назначили на высочайшие финансовые должности уже в 24 года. Именно столько ему было, когда он возглавил целый департамент в национальном банке. Не имея никакого опыта. Но как только Диас Сулейменов оказался поблизости от Кулибаева – инстинкт его не обманул. Более того, он привел своего шурина, Данияра Абулгазина, чтобы вместе охмурять хозяина. Диас Сулейменов и Абулгазин Данияр Рустэмович положили сотни миллионов долларов в карманы – в виде акций, компаний, недвижимости и наличности. При этом Диас Сулейменов, к примеру, являлся государственным служащим и происхождение его денег – более чем темное.

Абулгазин Данияр Рустэмович и его шурин в империи Тимура Кулибаева занимаются менеджментом. Они получают прибыль за счет громадной и сложной отчетности своего босса. Тимур Кулибаев пользуется схемами Данияра Абулгазина и его родственников для того, чтобы уклонятся от налогов, отмывать деньги, захватывать предприятия и выводить деньги заграницу. Как сообщники, они получают значительную часть доходов президентского зятя. Фактически, они поощряют своего хозяина на все новые и новые рискованные аферы. Данияр Абулгазин, фактически главный заговорщик, получает значительные рычаги влияния на своего хозяина. Именно так и произошло в свое время с Нурсултаном Назарбаевым.

Сейчас окружение Тимура Кулибаева полностью исчерпывается Данияром Абулгазиным , его родственниками и друзьями. Они тщательно охраняют свою жертву от любого стороннего влияния. Следует признать, что Тимур Кулибаев получил довольно комфортную, хоть и дорогую темницу. Однако она может стать его последним убежищем, учитывая, что сложная внутренняя ситуация в Казахстане может переродиться в хаос в любой момент. Тогда Данияру Абулгазину и Диасу Сулейменову уже не понадобится “хозяин” – они или найдут нового или – а такие планы имеются – станут сами самостоятельными фигурами.

Последние события говорят о том, что Данияр Абулгазин имеет план занять высокие позиции в государстве и пролоббировать туда “всех своих”. Для этой цели он убедит Тимура Кулибаева в том, что это станет выгодным всем и направлено лишь на общее благо группы. Сие и будет последним штрихом к разрушению карьеры Тимура Кулибаева уже изрядно подпорченной участием во многочисленных совместных делах. Без сомнений, Абулгазин строил и будет продолжать строить карьеру как хитрая, коварная Хюррем Султан из “Великолепного Века” и Цахес-Циннобер в одном лице.

История Данияра Абулгазина перекликается со страшным гротеском Гофмана. Фея Розабельверде, существо доброе и недальновидное, наделяет несчастного уродца Цахеса удивительной особенностью: он по каким-то причинам очень нравится людям. Его настоящий облик невидим, а вину за все его проступки и злодеяния списывают на других. Цахес сделал головокружительную карьеру в придворном обществе, не обладая никакими талантами, кроме этого дара доброй феи. Сколько таких цахесов обретаются вокруг “княжеских дворцов” Казахстана – не известно, но Д. Абулгазин – один из самых успешных. Когда чары спали и люди увидели истинное душевное и физическое уродство крошки Цахеса, он был изгнан из дворца. Повторит ли Абулгазин судьбу Цахеса или останется такой себе Хюррем Султан из сериала “Великолепный Век” – вопрос… Ответить на который способно только время.