В Рыбинске идет реконструкция стадиона «Сатурн»

04.06.2020, 15:02, Новости

Теги: Бюджет, Спорт, Строительство

В Рыбинске идет реконструкция стадиона «Сатурн». Работы выполняются в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Конкурс на проведение реконструкции выиграла компания ООО «ИТС-СТРОЙ», имеющая опыт по строительству спортивных объектов. Ранее подрядчик работал в Московской области, где построил двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс.

– В данный момент мы занимаемся демонтажными работами старого асфальтового и щебеночного покрытия. Восточная трибуна полностью демонтирована. Приступаем к котловану, чтобы в дальнейшем начать монолитные работы для возведения восточной трибуны. Там будет предусмотрено 2072 посадочных места, – пояснил Руслан Затока, начальник участка.

Большой объем работ в рамках реконструкции будет выполнен по водоотведению. Современная дренажная система и ливневая канализация будут построены под футбольным полем, беговыми дорожками и вдоль трибун. В ближайшее время в Рыбинске приедет бригада для выполнения этого вида работ.

Сегодня на объекте побывал глава города Денис Добряков.

– Наконец, эпоха разговоров закончилась, и мы приступили к реальному воплощению проекта. Здесь сейчас пока происходит строительство самого спортивного ядра. Ремонт подтрибунных помещений – это следующий этап. Доказываем целесообразность этих работ, будем стараться получить средства из вышестоящих бюджетов. Уверен, через какое-то время мы сможем получить полноценный спортивный комплекс, которого так не хватает нашему городу, – сказал глава Рыбинска.

В последнее время на стадионе «Сатурн» невозможно было проводить тренировки. Спортсмены занимались на базе спорткомплекса «Метеор».

– Резина и морально, и физически устарела. Она была уложена в 1983 году. Рассчитываем, что до окончания основных работ спортсмены смогут попасть в сектор для метания. Но на данном этапе стадион закрыт, – рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по ФКСиМП.

По контракту завершить реконструкцию спортивного ядра стадиона «Сатурн» подрядчик должен до 1 ноября 2021 года, отметили в пресс-службе администрации города.