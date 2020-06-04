Напечатанный мир выставки в Центре Помпиду

04.06.2020, 11:32, В мире

Теги: Культура, Технологии

Напечатанный мир не плоский. Это основная идея выставки Imprimer Le Monde («Напечатай мир»), прошедшей в Центре Помпиду, где поражающие воображение трехмерные объекты отражают многообразие и амбициозность концепций дизайнеров, художников и архитекторов. Это тот тип выставки, где используется множество каналов подачи информации посетителям, в зависимости от уже существующих у них знаний об этой технологии, меняющей наш мир.

Кого-то привлекают непривычные формы привычных вещей: чайник Лорелин Гайо (Laureline Galliot), Meteorite – обувь на платформе, покрытой алюминиевой пеной от студии Swine. Другие стараются вникнуть в концепцию аддитивного производства: как программируются машины, которые в дальнейшем на основании сложных алгоритмов и компьютерной модели создают нечто слой за слоем.

Некоторые демонстрируют связь с ремесленным мастерством: братья Буруллек (the Bouroullec brothers) использовали напечатанные на 3D-принтере элементы для создания геометрической ширмы из каштанового дерева. В то время как полноразмерные фигуры мужчины и женщины Даниэля Видрига (Daniel Widrig), находящиеся в некотором подвешенном, сжиженном состоянии, должны символизировать концепцию трансгуманизма и искусственного интеллекта. Отсюда и название этой композиции «Потомки». Тот факт, что почти все экспонаты выставки были созданы в течение последних пяти лет, свидетельствует о невероятной скорости, с которой отдельные лица и компании превращают новаторские идеи в осязаемые прототипы.

Будь то рифленые и плиссированные керамические вазы Оливера Ван Херпта (Olivier Van Herpt), которые выглядят, как будто их сделали из тонкого льна, стол Матиаса Бенгтссона (Mathias Bengtsson) Growth Table с его извилистыми ножками, изготовленными из титана, или лица-маски Хизер Дьюи-Хагборг (Heather Dewey-Hagborg), созданные на основе генетического материала, собранного в общественных местах, – все эти работы свидетельствуют об огромном потенциале цифровых технологий, позволяющих выйти за рамки типичных представлений о мастерстве и красоте. Grotto II Михаэля Хансмейера (Michael Hansmeyer) и Бенджамина Дилленбургера (Benjamin Dillenburger) демонстрирует «цифровой гротеск», эпичный по части исполнения. 260 миллионов граней из силикатного песка и связующего вещества создают впечатление окаменелого предмета искусства некой внеземной цивилизации или пещеры в стиле барокко, в которой гуляют призрачные тени.

С другой стороны экспозиции расположен типографский оттиск, напечатанный из полимерной смолы, созданный Ричардом Ардагом (Richard Ardagh) из New North Press в сотрудничестве с A2-Type и Chalk Studios. Эта инсталляция изобретательно обыгрывает концепцию сохранения традиционного искусства печати (на плоском листе): буквы, похожие на шары, складываются в слово Imprimer (напечатай).

Главный куратор выставки Мари-Анж Брайер (Marie-Ange Brayer) вместе с ее помощником Оливье Зейтун (Olivier Zeitoun) проделали большую работу. Им удалось поочередно смещать акцент с процесса на продукт и наоборот. Например, можно по достоинству оценить хрупкий, похожий на созвездие купол, разработанный исследовательским отделом передовых технологий университета г. Токио (при участии Кенго Кумы (Kengo Kuma), а также посмотреть видео, где показан процесс его создания.

На временной шкале, расположенной около входа на выставку, отмечены ученые и изобретения, которые заложили основы существующей ныне технологии. За 150 лет до появления напечатанных клеток и стульев, Франсуа Вильем (François Willèm) в 1860 году создал «фотоскульптуру», используя фотографию и пантограф (инструмент, при помощи которого можно скопировать изображение в другом масштабе).

Перенесемся вперед на 150 лет. Это время ознаменовано стремительным технологическим прогрессом, где различные итерации имеют некоторое сходство с человеческой формой, но выглядят как некий биологический эксперимент: будь то бюст, покрытый кратерами и морской пеной Джона Рафмана (Jon Rafman) или прозрачные потусторонние маски Нери Оксман (Neri Oxman), нашпигованные тончайшими волокнами. Тем временем абстрактные звуки из установки Ircam (Институт исследования и координации акустики и музыки), который исследует воспроизведение 3D-звука, пронизывает пространство. Они в буквальном смысле подчеркивают странный и удивительный результат творческой деятельности, возникшей в новом индустриальном веке.

По соседству с выставочным залом находится ретроспектива Росса Лавгроува (Ross Lovegrove), в которой рассказывается о том огромном объеме работ, которую он проделал: от массового производства бутылки для воды, выпускаемой под маркой Ty Nant, до концептуального генератора, добывающего энергию с помощью кристаллов Swarovski. Обе выставки знаменуют начало ежегодного мероприятия «Мутации/Творения», проводимого Центром Помпиду, который выступает в качестве платформы, где формируется видение будущего искусства и межотраслевого дизайна.