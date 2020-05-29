За неделю ещё 50 ярославских предприятий получили «кредит под 0 процентов»

29.05.2020, 14:27, Новости

Теги: Бизнес

По данным регионального отделения Банка России на 20 мая предприятиями Ярославской области было подано 702 кредитные заявки на поддержание занятости, то есть на получение так называемого «кредита под 0 процентов».

Одобрено 487 обращений, из них 50 – за неделю с 14 по 20 мая. Ярославский бизнес по этой программе поддержки МСП получил кредитных средств на общую сумму свыше 610 млн рублей.

Предприятия, которые столкнулись с сокращением доходов, обращаются в банки и с проблемой платежей, рассчитывая на реструктуризацию кредитов или на получение отсрочки. На 20 мая подано 1217 таких заявок, ¾ из них одобрены. 585 субъектов МСП получили кредитные каникулы, в отношении ещё 300 предприятий банки пересмотрели кредитные договоры, предложив приемлемые условия для заемщика в новых условиях, то есть одобрили реструктуризацияю.