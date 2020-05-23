В Ярославской области введут налог на «самозанятых»
 

В Ярославской области введут налог на «самозанятых»

23.05.2020, 18:51, Главное
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Губернатор Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную думу проект закона по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Предполагается, что налог на «самозанятых» введут в действие на территории региона с 1 июля 2020 года.

Введение данного режима налогообложения предоставляет право физическим лицам и индивидуальным предпринимателям при соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», уплачивать вместо налога на доходы физических лиц, установленного в размере 13 процентов, налог на профессиональный доход в размере 4 или 6 процентов, сообщается в пояснительной записке. Переход на «Налог на профессиональный доход» осуществляется налогоплательщиками в добровольном порядке.

Самозанятым может стать любое физическое лицо, а также ИП, которые производят товары или оказывают услуги, не привлекая наемных работников по трудовым договорам.

К примеру, в категорию самозанятых можно причислить домашних кондитеров, риэлторов, независимых таксистов, специалистов из сферы красоты и других граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации ИП, или юридического лица.

Перейти в режим «Налога на профессиональный доход» не смогут предприниматели, которые осуществляют деятельность, связанную с:

— Продажей подакцизных и маркированных товаров.
— Перепродажей товаров не собственного изготовления и имущественных прав.
— Добычей и продажей полезных ископаемых.
— Работой на основе договоров поручения, комиссии или агентских выплат, за исключением риэлторов.
— Курьерскими и грузовыми услугами для организаций.
— Сдачей в аренду офисных и нежилых помещений.



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