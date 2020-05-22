Ярославцам и рыбинцам водители «Яндекс.Такси» доставят SIM-карты на дом

22.05.2020, 14:38, Новости

Теги: Tele2, Технологии, Транспорт

Водители «Яндекс.Такси» привезут всем желающим номера за короткий срок: в дневные часы время сравнимо со средней продолжительностью поездки.

Таким образом Tele2 расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина. Оплатить и активировать ее жители могут после получения заказа. В последние месяцы число покупок SIM-карт в интернет-магазинаTele2 резко выросло. Чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку, оператор заручился поддержкой сервиса «Яндекс.Такси». Клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации от водителя, а зарегистрировать номер он сможет самостоятельно.

– Ситуация с пандемией значительно повлияла на развитие цифровых сервисов во всем мире. И для компаний, и для покупателей приоритетными стали покупки через интернет, – рассказал Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2. – Мы стремимся отвечать потребностям клиентов и делать доставку удобнее, проще. Водители, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси», бесплатно доставят SIM-карты жителям Ярославля и Рыбинска. Важно, что сервис работает практически круглосуточно, в том числе и в выходные.

После оформления заказа на сайте интернет-магазина компания Tele2 передает в «Яндекс.Такси» два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать SIM-карту, и адрес клиента для доставки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят частую дезинфекцию, водители пользуются масками и антисептиком.