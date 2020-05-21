Ярославский бизнес получил 545 млн рублей кредитов под 0 процентов

21.05.2020, 15:24, Детали

Теги: Бизнес, Бюджет

За прошедшую неделю на 15 процентов выросло в регионе число обращений субъектов МСП за кредитами на поддержание занятости, так называемыми кредитами «на зарплату».

На 13 мая было подано 625 заявок, из них одобрено – 440. В результате МСП региона получили почти 545 млн рублей заемных средств по данной программе поддержки бизнеса в период пандемии.

Растет и количество обращений ярославских предприятий и индивидуальных предпринимателей за реструктуризацией действующих кредитов. В кредитные учреждения уже подано 1073 заявки. Число обращений за кредитными каникулами (отсрочкой по платежам в рамках Федерального закона 106-ФЗ) незначительно превышает количество заявок МСП на реструктуризацию кредитов по собственным программам банка.

На каникулы отправлено 511 субъектов ярославского бизнеса, реструктуризацию по иным основаниям получили 344 малых предприятий и предпринимателей. Доля одобрения достаточно высокая – почти 85%. В результате банками реструктурировано кредитов ярославского бизнеса на общую сумму более 5 млрд рублей

– Изменилось прежде всего то, что меры действительно начали работать. Цифры – вещь сухая, но за каждой – конкретное ярославское предприятие или предприниматель, а в общем итоге – состояние ярославской экономики, – прокомментировал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.