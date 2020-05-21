Ярославский бизнес получил 545 млн рублей кредитов под 0 процентов
 

Ярославский бизнес получил 545 млн рублей кредитов под 0 процентов

21.05.2020, 15:24, Детали
Теги: ,

За прошедшую неделю на 15 процентов выросло в регионе число обращений субъектов МСП за кредитами на поддержание занятости, так называемыми кредитами «на зарплату».

На 13 мая было подано 625 заявок, из них одобрено – 440. В результате МСП региона получили почти 545 млн рублей заемных средств по данной программе поддержки бизнеса в период пандемии.

Растет и количество обращений ярославских предприятий и индивидуальных предпринимателей за реструктуризацией действующих кредитов. В кредитные учреждения уже подано 1073 заявки. Число обращений за кредитными каникулами (отсрочкой по платежам в рамках Федерального закона 106-ФЗ) незначительно превышает количество заявок МСП на реструктуризацию кредитов по собственным программам банка.

На каникулы отправлено 511 субъектов ярославского бизнеса, реструктуризацию по иным основаниям получили 344 малых предприятий и предпринимателей. Доля одобрения достаточно высокая – почти 85%. В результате банками реструктурировано кредитов ярославского бизнеса на общую сумму более 5 млрд рублей

– Изменилось прежде всего то, что меры действительно начали работать. Цифры – вещь сухая, но за каждой – конкретное ярославское предприятие или предприниматель, а в общем итоге – состояние ярославской экономики, – прокомментировал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Начато благоустройство парка в микрорайоне Мариевка

19.05 / За неделю ещё более 1000 ярославцев получили помощь в погашении кредитов

19.05 / В Рыбинске начали третий этап выдачи продуктовых наборов школьникам

15.05 / 80 процентов ярославских компаний получили помощь в погашении кредитов

15.05 / Маски дадут не всем

13.05 / Правила оформления сертификата ISO 9001

13.05 / В Прибрежном микрорайоне Рыбинска началось строительство детского сада

13.05 / Особенности сертификации косметики для тела

13.05 / Фрилансеры Ярославской области хотят зарабатывать 35 тысяч рублей

12.05 / В I квартале 2020 года кредитное здоровье российских граждан ухудшилось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска