Начато благоустройство парка в микрорайоне Мариевка

21.05.2020, 14:06, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В этом году в Рыбинске благоустроят зеленую территорию в микрорайоне Мариевка.

Новый парк в границах улиц Волочаевской и Юбилейной будет обустроен в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». С начала недели подрядная организация приступила к расчистке территории.

На месте стихийных посадок в микрорайоне Мариевка никогда не было организованного пространства. Парковая зона здесь появится впервые.

– Проект «Решаем вместе» стал серьезной работающей системой. Не секрет, что многие горожане не слишком серьезно отнеслись к возможности проголосовать в 2018 году за благоустройство территории в своем микрорайоне. Жители Мариевки подошли к процессу ответственно. Территория попала в ТОП-5, а полностью выполненные администрацией предыдущие обязательства позволили приблизить реализацию работ по благоустройству, – подчеркнул глава города Рыбинска Денис Добряков.

С начала недели на объект вышли рабочие подрядной организации, приступили к земляным работам.

– Мы придерживаемся утвержденного графика производства работ. Первым этапом разграничили земельный участок, то есть мы знаем, где и что будет проходить. Вторым этапом сейчас вырубаем деревья согласно разрешительным документам, – рассказал исполнительный директор компании «Крепыш» Олег Пегашов.

Наполнение территории парка будет разнообразным, рассчитанным на все возраста рыбинцев. В план включена 450-метровая дорожка для скандинавской ходьбы, езды на велосипедах, роликах, центральная аллея с местами отдыха. Для детей – две игровые зоны. Для подростков – скейт-площадка и воркаут. В проекте благоустройства предусмотрено обустройство дренажа и установка видеонаблюдения.

– Будут оборудованы две точки подключения по электричеству, чтобы можно было на игровых зонах проводить детские праздники. Вход в парк для удобства людей буду сделан со стороны остановок общественного транспорта, – рассказал помощник заместителя главы по социальным вопросам Валентин Журавлев.

В этом году работы по благоустройству будут проведены также в детском парке в микрорайоне Переборы, добавили в пресс-служба администрации города.