Могут ли отказать в кредитных каникулах или отсрочить выплату ипотеки?

19.05.2020, 22:44, Детали

Теги: Бизнес

Вопрос. Можно ли отсрочить выплату ипотеки или как-то уменьшить выплаты? В нынешней ситуации нет возможности выплачивать прежний размер сумм каждый месяц.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

В такой ситуации заемщик прежде всего должен обратиться в банк любым доступным способом и известить о возникшей проблеме. Кредитные организации сегодня идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям — перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента. При этом банки подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов.

Если вариант реструктуризации задолженности заемщика не устраивает, человек вправе воспользоваться новым законом о кредитных каникулах. Но на каникулы отправляют не всех заёмщиков. Ограничение суммы кредита является сегодня основной причиной отказа в кредитных каникулах – в нашем регионе не более 2 млн рублей. А если сумма выданного ипотечного кредита больше, стоит рассмотреть возможность получения ипотечных каникул, для которых максимальная сумма кредита равна 15 млн рублей.

Обе программы дают возможность получить отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев. Для ипотечных каникул предмет ипотеки должен быть единственным жильем заемщика, для кредитных такого ограничения нет. Ипотечные каникулы предполагают более широкий перечень жизненных ситуаций заемщика, кредитные – только сокращение дохода на 30% по сравнению с предыдущим годом. На кредитные каникулы можно подать заявку до 30 сентября 2020 года, а для ипотечных каникул ограничений по срокам нет. Замечу, эти два вида каникул не исключают друг друга. То есть человек, который уже воспользовался ипотечными каникулами и их срок окончен, сегодня вправе претендовать на кредитные. И наоборот.

Вопрос. Могут ли отказать в кредитных каникулах и по каким причинам?

Отвечает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов:

Кредитные организации вправе отказать заемщику в кредитных каникулах. По федеральной статистике почти три четверти отклоненных заявлений относятся к кредитам, размеры которых превышали установленный Правительством РФ максимум. Напомню, что «потолок» в размере кредита для получения кредитных каникул по ипотеке в нашем регионе составляет 2 млн рублей, для автокредита – 600 тысяч, для потребительского кредита – 250 тысяч, для кредитной карты – 100 тысяч. К 6 мая кредитные каникулы, которые предполагают паузу в платежах на 6 месяцев и перенос их на более поздний срок, были одобрены для 1017 жителей Ярославля и Ярославской области, и ещё 130 заявок находились на рассмотрении. Одобрение получили 65% обратившихся.

Но хочу напомнить: если у клиента был взят кредит на сумму, превышающую максимум для получения кредитных каникул, то он вправе рассчитывать на реструктуризацию по собственным программам банков. Большинству клиентов, которые оказались в трудной ситуации, но не соответствуют критериям закона, банки идут навстречу – сокращают размер платежей до приемлемого для заемщика в новых жизненных обстоятельствах. Именно на такой вариант снижения долговой нагрузки претендовали 85% обратившихся ярославцев – по данным на 6 мая новый график платежей одобрен для 4 682 ярославцев.

Ещё следует помнить вот о чем. Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее. Проценты во время каникул будут начисляться. Они, как и отсроченный платеж по основному долгу, будут выплачены заемщиком позднее. Кроме того, решение о предоставлении кредитных каникул банки принимают в течение 5 дней, а документы, подтверждающие право заемщика на эту льготу, необходимо предоставить в течение последующих 90 дней. И если при проверке документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям, отсрочка будет отменена, а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени). Информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем. Так что, спешить на каникулы не стоит. Если вы в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь свое право на отсрочку платежей для ситуации, когда это действительно станет необходимым.