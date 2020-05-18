Водители сервиса «Максим» в Рыбинске получили детские автокресла
 

Водители сервиса «Максим» в Рыбинске получили детские автокресла

18.05.2020, 7:45, Новости
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В мае компания начала масштабную программу улучшения комфорта и безопасности перевозки детей в такси.

В связи с распространением коронавируса родители с маленькими детьми теперь реже пользуются общественным транспортом и чаще выбирают такси. В санитарно-эпидемиологическом плане этот вид транспорта более безопасный. Так, если раньше на поездки с детьми приходилось до 5 % от общего количества заказов, то сейчас такие поездки стали более востребованными.

Рыбинск вошел в число первых участников программы, и теперь в городе еще 50 автомобилей такси укомплектованы детскими автокреслами. Для того чтобы на заказ назначился водитель с автокреслом, в приложении «Максим» и на сайте нужно в пожеланиях включить пункт «С детьми до 7 лет», при звонке в контакт-центр — сообщить условие оператору.

— Наша программа поможет выполнять заказы на поездки с детьми тем водителям, которые раньше могли возить только взрослых пассажиров. На первоначальном этапе в 51 городе водители бесплатно получат 3 тысячи детских автокресел. Родители с детьми смогут рассчитывать на более быструю подачу автомобиля, в котором будет кресло для их ребенка. Кресла вручаются водителям, которые выполняют наибольшее количество заказов и имеют высокий рейтинг, позволяющий доверить им перевозку детей, — говорит директор по развитию регионов сервиса «Максим» Алексей Маркин.

Программа реализуется совместно сервисом заказа такси «Максим» и благотворительным фондом «Гарант», обеспечивающим материальную защиту пассажиров и водителей во время поездок. Автокресла европейского производства, они рассчитаны на возрастные группы 1, 2, 3 (9–36 кг) и подходят для детей от 9 месяцев до 12 лет. Модель прошла испытания краш-тестами, сертифицирована в соответствии со стандартами безопасности Европейской экономической комиссии (ECE R44/04).



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