В Рыбинске отметили День Победы

09.05.2020, 22:33, Новости

Теги: Война, Праздник

В Рыбинске мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начались с возложения цветов на воинские захоронения Всехсвятского кладбища.

Возложение цветов на воинские захоронения – одно из немногих традиционных мероприятий празднования Дня Победы в этом году, которые решили сохранить в условиях ограничительных мер. Впервые за многие годы в составе делегации нет ветеранов и участников Великой Отечественной войны, с заботой о здоровье их попросили оставаться дома.

Официальная делегация, в составе которой первые лица города, руководители предприятий, командиры воинских частей, от имени всех рыбинцев возложили цветы к памятнику земляку, генералу П.И.Батову и к мемориалу «Огонь Славы».

Возложение гирлянды Славы к мемориалу на протяжении многих лет завершало праздничный митинг в честь Дня Победы. В этом году из-за ситуации с коронавирусом акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате, отменено театрализованное шествие «Рыбинск помнит», нет традиционного праздничного митинга.

– Я надеюсь, что такой формат празднования больше никогда не повторится. Мы хотим отмечать самый главный праздник нашей страны все вместе. Я призываю сегодня вспомнить наших ушедших дедов и прадедов, поблагодарить тех ветеранов, которые сейчас с нами. Мы сегодня посвятим им все свое время, свое внимание. Давайте помнить нашу великую историю и гордиться тем, что наш родной Рыбинск – часть этой истории. Поздравляю всех с Днем Победы! – сказал Денис Добряков, глава города Рыбинска.

В знак Памяти, уважения к подвигу, благодарности от имени всех рыбинцев в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне к мемориалу на Волжской набережной возложили гирлянду Славы.

Подарком горожанам к 75-му Дню Победы стала благоустроенная площадь имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. К юбилею Победы общественную территории привели в порядок, обновили тематические баннеры и стелу, смонтировали освещение, высадили деревья, установили на постаментах два артиллерийских орудия.

Ветеранов Великой Отечественной войны приехали поздравить концертные бригады. Под окнами фронтовиков – почетных граждан города Рыбинска артисты исполнили песни военных лет. Не выходя из дома, ветераны принимали поздравления.

Это новое мероприятие для Рыбинска. Формат его проведения продиктован условиям самоизоляции, требованием не подвергать пожилых людей опасности заражения.

Сегодня на дорогах Рыбинска в разных микрорайонах можно было встретить тематически оформленные грузовые автомобили, из которых раздавались песни военных лет. В городе прошла музыкальная акция «Дорога памяти».

– В условиях ограничительных мер, самоизоляции, запрета на проведение массовых мероприятий нам очень хотелось подарить людям праздничное настроение в День Победы. Так появилась идея пустить по городу мобильные концертные бригады, -рассказала начальник управления культуры Марина Воронина. – По одной концертной бригаде подготовили все рыбинские дворцы культуры и театр кукол. Машины, репертуар – разные, но идея одна. И людям она понравилась. Машина проезжает, и люди начинают улыбаться, поздравлять друг друга, а кто-то продолжает напевать слова хорошо знакомой песни.

Мобильные концертные бригады побывали в микрорайонах Переборы, Волжский, ГЭС, Заволжье-2, Северный, Центральный, Веретье-2, Зачеремушный.

В том числе, бригада побывала у трех участников войны, награждённых званием «Почетный гражданин города Рыбинска». Это Александр Иванович Белов, Василий Васильевич Трофимов и Владимир Иванович Демьянов. Поздравил ветеранов и глава города Рыбинска Денис Добряков.

– К сожалению, в этом году нам не удалось собраться вместе и возложить цветы к мемориалу «Огонь Славы», но я надеюсь, что ситуация наладится, и мы это восполним, – сказал в ответ на поздравление ветеран Александр Иванович Белов.

К домам ветеранов артисты приехали на стилизованных автомобилях. Солисты оркестра им. Аркадия Шацкого исполнили песню «День Победы». Сами ветераны и просто прохожие, оказавшиеся рядом, подпевали главной песне великого праздника.

А в общеобразовательной школе №30 прошла акция памяти. На территории учебного учреждения захоронили горсть земли с мест сражений Великой Отечественной войны и установили памятный знак.

Так в Рыбинске увековечили память бойцов 246-й Шумской стрелковой дивизии, в которой на фронтах Великой Отечественной воевали уроженцы рыбинской земли. Дивизия входила в состав 29 Армии, участвовала в зимнем наступлении под Москвой, освобождала Калинин, Старицу, Зубов, участвовала в боях подо Ржевом, освобождала Великие Луки и города Белоруссии.

В 2019 году в Ярославском регионе стартовал проект Вахта памяти «Горсть земли». Его участники проехали по местам боёв 246-й Шумской стрелковой и Ярославской 234-й коммунистической дивизии. Вместе с общественниками из Союза десантников, организации «Союз—Чернобыль», представителями епархии участвовали в автопробеге учащиеся и педагоги СОШ №30. Из Беларуси они привезли капсулу с землёй, в которой похоронены наши предки. Эта земля легла сегодня в основание мемориала.

— Когда дети будут проходить мимо мемориала в школьном дворе, они будут вспоминать наших предков, погибших за освобождение Родины. К сожалению, в этом году мы не смогли повторить автопробег, но мы помним героев, это важно, — сказал председатель рыбинского отделения Юнармии представитель губернатора Ярославской области в Рыбинске Александр Мышкарёв.

Установка памятника стала возможной благодаря инициатору Вахты памяти «Горсть земли» Владимиру Алябьеву, директору СОШ №30 Антонине Новиковой, автору проекта памятника архитектору Николаю Лосеву, а также родительскому комитету школы. Честь заложить землю с братских фронтовых могил в рыбинскую землю досталась учащемуся школы Даниилу Крючкову, участнику автопробега—2019.

В 19 часов, сразу после Всероссийской минуты молчания, рыбинцы, вместе с солистами и в сопровождении муниципального оркестра им. Аркадия Шацкого из окон своих домов и с балконов они исполнили известную песню праздничного дня – «День Победы». Активное участие приняли жители домов №№ 23 и 25 по ул. Моторостроителей. Из окон и с балконов двух домом звучал хор из сотен голосов. Многие держали в руках портреты своих воевавших родственников. После «Дня Победы» муниципальный оркестр дал небольшой концерт во дворе многоэтажки.

Праздничные мероприятия закончились в 10 часов вечера традиционным салютом.