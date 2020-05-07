Школьникам начали выдавать планшеты для дистанционного обучения

07.05.2020, 11:04, Новости

Теги: Интернет, Образование, Технологии

Во всех муниципальных районах Ярославской области началась выдача школьникам планшетов, необходимых для учебы в удаленном режиме.

Гаджеты, закупленные по инициативе губернатора Дмитрия Миронова за счет внебюджетных источников, бесплатно получат 1015 человек. Это позволит ребятам успешно завершить обучение в дистанционном формате.

– Это ребята, которые по разным причинам учились только с помощью учебников и рабочих тетрадей, а педагоги передавали им задания на бумажных носителях, – сообщил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – С момента введения дистанционного обучения мы внимательно мониторим все аспекты этого формата, поэтому выявили школьников, которым понадобилась такая поддержка. Сейчас очень важный этап обучения – повторение и закрепление материала, пройденного за весь учебный год. Хорошей помощью в этом станет доступ к образовательным сайтам и другие возможности интернета. Особенно для выпускников, готовящихся к государственной итоговой аттестации.

Сейчас гаджеты переданы школам – там проверяют исправность техники и снабжают ее активированными и оплаченными сим-картами. По окончании периода дистанта школы будут использовать планшеты в дальнейшем образовательном процессе.

В Рыбинске электронные устройства будут переданы выпускникам девятых и одиннадцатых классов.

– Рыбинским школьникам будет выдано 103 планшета. Приоритет отдан учащимся 9 и 11 классов, чтобы дети могли полноценно готовиться к экзаменам. В Рыбинске достаточно семей, где есть два выпускника 9 и 11 классов, есть многодетные семьи, в которых один или двое детей выпускники, и там есть серьезные проблемы с рабочими компьютерными местами, – отметила Римма Брядовая, директор департамента образования.

Одними из первых выдавать электронные устройства начали в СОШ № 6 им. Л.И. Ошанина. Здесь планшеты получат семеро учащихся. Это выпускники 11-х и 12-го класса. СОШ № 6 – единственная в городе, где есть очно-заочное отделение. Ранее такую форму обучения называли вечерней школой.

– Классные руководители поработали с семьями своих учеников, выясняли ситуацию с наличием электронных устройств, возможностью пользоваться ими достаточно регулярно, есть ли необходимость в дополнительном техническом ресурсе. А затем от школы была направлена итоговая заявка в департамент образования, – рассказала Светлана Шарова, директор СОШ № 6.

Планшеты передаются в семьи по договору безвозмездного пользования на время подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации. После экзаменов планшеты вернут в образовательную организацию, и они будут переданы на хранение в информационно-образовательный центр.

В семье Беликиных четверо детей, трое из них – школьники, причем дочь – выпускница. В условиях дистанционного обучения семейный компьютер не выдержал нагрузки, вышел из строя. Остро встала необходимость приобретения нового, рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

– Выделить сразу 10-15 тысяч из семейного бюджета в данный момент сложно. Поэтому такая инициатива со стороны губернатора области, школы – хорошее подспорье. Будем использовать планшет и для подготовки к экзаменам, и для выполнения домашнего задания, – пояснил Александр Беликин.

Вместе с планшетами учащиеся получают оплаченный школами интернет-трафик на время обучения – с 6 мая по 30 июня.

Все планшеты – с диагональю не менее 25 см и операционной памятью не менее 2 Гб.