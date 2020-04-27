Как обработать фото без знаний программ

27.04.2020, 12:11, Детали

Теги: Образование, Технологии

Современному пользователю интернета и социальных сетей необходим качественный и яркий контент. Основная составляющая информации приходится на графические изображения и фотографии, которые способны привлечь внимание потенциальной аудитории и вызвать интерес. Профессиональная обработка фото сложна для обывателей, поэтому многим приходится довольствоваться обычными изображениями. Однако даже не имея навыков дизайна и не владея программами, вы всегда можете привести в порядок свои фотографии, чтобы сделать их более привлекательными.

Графический редактор Canva представляет собой большой набор функций, которые позволяют не только с нуля создать эффектную картинку, но и добавить штрихи и акценты к уже имеющемуся материалу. Для работы в сервисе достаточно быть рядовым пользователем ПК, чтобы получить в итоге симпатичный результат. Рассмотрим основные функции, которые дают возможность быстро обработать фото , и сэкономить время.

Поворот и обрезка изображений

Часто бывает так, что при фотографировании линия горизонта оказывается «завалена», из-за чего картинка выглядит несимметрично и непрофессионально. Canva дает возможность выровнять изображение, просто выделив его и повернув в нужную сторону. Для этого просто потяните за курсор, который находится под картинкой. Стоит отметить, что в этом случае не происходит никакого искажения и длительной загрузки, а потому качество фотографии не изменится. Поворачивать изображение можно в любую сторону и под любым углом.

Еще один способ обработать фото – обрезка. С помощью этого инструмента вы можете убрать лишнее с изображения, сделать коллаж или поместить фотографию в симпатичную рамку – возможности здесь ограничиваются только вашей фантазией. Просто нажмите на картинку и выберите в верхнем меню опцию обрезать. С помощью специальных маркеров определите зону, которую нужно обрезать, а все остальное редактор сделает за вас.

Базовая обработка не влияет на само качество фото, однако использование специальных инструментов позволяет сделать картинку более яркой и насыщенной.

Изменение цветовых фильтров

Цветовые фильтры – это сочетание определённых цветов разной степени яркость или гаммы. С их помощью вы можете создать определенное настроение на каждом изображении. Все доступные фильтры вы можете найти также в верхнем меню после клика по картинке. В открывшемся меню выберите один из фильтров, и он сразу применится к вашему фото. Здесь же можно «поиграть» с интенсивностью, перемещая специальный бегунок.

Благодаря такой легкой обработке вы получите в результате фотографию, которая будет соответствовать вашим запросам и не отнимет много времени на дизайн.

Изменение прозрачности изображения

Прозрачность – это еще один показатель, который открывает перед пользователями большой простор для экспериментов. С помощью ее изменения можно не только сделать фото более размытым и приглушенным, но и сделать его частью ругой картины, создавая таким образом необычный дизайн. Изменять уровень прозрачности можно так же в верхнем меню, нажав на иконку с изображением «шашечек». Перемещайте ползунок от 0 до 100 %, чтобы добиться желаемого эффекта.

Такая обработка актуальна для социальных сетей, если вы хотите поделиться своими воспоминаниями и подчеркнуть свое особенное настроение.

Настройка размытия и контрастности

Любое изображение в Canva имеет свои стандартные настройки: яркость, насыщенность, оттенки. Кроме того, вы можете эффект размытия, который позволяет акцентировать внимание на определенных деталях фото или добавляет немного мягкости. Получить доступ ко всему инструментарию можно через кнопку «Настроить» в верхнем меню. Здесь вы найдете и другие интересные эффекты, такие как виньетка или показатель контрастности. Попробуйте поэкспериментировать, передвигая каждый из бегунков, и вы получите картинку, которая будет разительно отличаться от первоначальной.

Благодаря этим нехитрым манипуляциям с настройками, вы за считанные минуты обработаете любое фото, не тратя долгое время на изучение сложных программ и сервисов.

Помимо всего вышеперечисленного Canva предлагает и массу других полезных функций, которые помогут добавить индивидуальности вашим изображениям. Вы можете дублировать картинку, отражать ее по вертикали и горизонтали, а также добавлять новые графические элементы: текст, облачка диалога и симпатичные рамки. Богатый выбор инструментов избавляет пользователей от необходимости обращения к профессиональным дизайнерам и экономит массу времени, предоставляя вам неограниченные возможности для творчества.