«Режим ЧП: бизнес & государство»: как промышленность возвращается к жизни

24.04.2020, 0:13, Новости

Теги: Бизнес

Телемарафон в прямом эфире ATAMEKEN BUSINESS.

С 20 апреля в Нур-Султане и Алматы начали снимать карантинные ограничения с бизнеса. Возможность возобновить работу получили промышленные предприятия, компании из сектора строительства и сферы услуг (в двух городах разрешенные виды деятельности различаются).

Как проходит процесс «возрождения», какие проблемы приэтом возникают и какие решения находятся? Об этом поговорили участники телемарафона «Режим ЧП: бизнес & государство» в прямом эфире ATAMEKEN BUSINESS.

Как бизнес выходит из< u>режима ЧП в Казахстане коронавирусной паузы? Ведущий Данил Москаленко начал виртуальную встречу со статистики: «44% предприятий приостановили деятельность, 30% ограничили, 26% не ввели никаких ограничений», – привел он данные опроса, проведенного Нацпалатой среди 2 тысяч предприятий. «Мы проводим регулярные опросы предпринимателей практически во всех регионах вплоть до районного уровня. Количество участников наших опросов уже превысило 15 тысяч, но общие тренды примерно такие, как вы озвучили», – прокомментировал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев.

Лайфхак от строителей

Первым из бизнесменов к дискуссии подключился представитель компании «Svoidom» из Нур-Султана АбзалСагымбаев.Он рассказал, что 20 апреля компания приступила к работе. «На трех строительных объектах мобилизовали около 700 человек. Обеспечили их всеми средствами санитарной защиты, проводим ежедневный инструктаж. Тот персонал, который на территории стройки не проживает, довозим специальным транспортом», – рассказал собеседник.

«Ранее говорилось о том, что строительный бизнес обяжут обеспечить проживание работников на объекте. Сейчас к вам такое требование предъявляется?» – спросил ведущий.

«Желательно, конечно, чтобы персонал проживал на территории стройки. Мы эту проблему решили так: подрядчиков,которые могут приезжать со стороны, пока не привлекаем, обходимся своими силами», – ответил собеседник.

Справки-«нарушители»

По словам Абзала Сагымбаева, пока единственный вопрос, который беспокоит бизнес, – это «несогласованность госорганов». «Акимат нам выдал разрешения для тех автомобилей, которые снабжают наши объекты питанием и материалами, но полиция иногда не воспринимает эти разрешения. Получается двоякая ситуация: вроде бы работаем законно, но в то же время водителям выписывают административные штрафы», – поделился собеседник.

«Конечно, вы не представитель полиции, но, наверняка, предприниматели ежедневно обращаются к вам с такими вопросами», – обратился Данил Москаленко к заместителю руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Нур-Султан Касымхану Жузенову.

«Запросы обрабатываются в оперативном штабе. Нужно понимать, что сейчас все выезжают за город на посевные работы, такие вопросы часто возникают, потому что предприниматели начали подавать заявки на разрешение. Электронная база в Нур-Султане есть, но оперативный штаб не все запросы успевает обрабатывать», – пояснил представитель акимата столицы. По его словам, вопрос прорабатывается и в ближайшее время будет решен.

Абзал Сагымбаев добавил, что полиция, «бывает, изымает разрешения, приходится снова брать». Его взгляд на ситуацию вполне оптимистичен: «Мы постоянно на связи с акиматом, отрабатываем этот вопрос. Такая ситуация (возвращение бизнеса в строй в условиях карантинных ограничений. – Ред.) возникла в первый раз. Если сейчас за неделю отработать, то, надеюсь, все будет нормально».

«Берите безработных» – вариант не для всех

«Мы столкнулись с такой же проблемой», – вступил в дискуссию Денис Пичугин, административный директор ТОО «Белкамит» (машиностроительный завод в Алматы).

«База, которая формируется на основе сайта «Атамекен», существует, по всей видимости, отдельно от базы, которой пользуется дорожная полиция. Я на себе это проверил. Вчера по базе «Атамекена»прохожу, сегодня меня полиция останавливает. Как я понял, это происходит из-за того, что раз в сутки делается синхронизация этих баз. Рекомендация: сделать сноску на сайте infoalmaty.kz, что информация попадает в дорожную полицию через такое-то время», – поделился опытом спикер.

Он рассказал, что сегодня завод постарался вывести на работу максимальное количество сотрудников. «Предприятие не так просто запустить. Мы столкнулись с такой проблемой: когда город закрыли на карантин и «отрезали» область, мы потеряли примерно 50% персонала в цехах. Для нас сейчас это сильный удар. Предложение акимата «берите безработных в городе» – не наш вариант, потому что наш завод – специализированное предприятие, нам нужны квалифицированные, с особыми знаниями и навыками сотрудники», – говорит Денис Пичугин.

Сейчас предприятие пытается отладить бизнес-процессы, обходясь с теми возможностями, которые у него есть.

«Ситуация с работниками характерна не только для Алматы, но и для всех городов, где введен карантин. У многих компаний работники остались, как говорится, за кордоном. Мы просили акиматы, вели с ними переговоры по этому вопросу. Понятно, что с одной стороны – бизнес-процессы, с другой – эпидемиологическая ситуация и здоровье людей. Пока было принято такое решение: либо до введения жестких ограничений завезти людей в город и обеспечить проживаем, что предполагает нагрузку на бизнес, либо пробовать работать в таком режиме. Все компании выбрали разные режимы», – прокомментировал Олжас Ордабаев.

Денис Пичугин заметил, что если будет «затягиваться ситуация с карантином», то предприятие «всячески поддержит» предложенную ранее идею расширения санитарной зоны.

Еще одно обращение от спикера касалось того, чтобы государство не прекращало финансировать через бюджет или БРК крупные республиканские проекты, которые являются генеральными подрядчиками или EPC-контракторами завода. «Сейчас наблюдаем определенную задержку или,скажем так, затягивание оплаты от наших клиентов по совершенным отгрузкам. Это серьезно влияет на наши денежные потоки, выручку, и, соответственно, обязательства перед нашими партнерами. Просим эти проекты не тормозить и продолжать финансировать наших клиентов», – сказал спикер.

Когда заработают салоны красоты?

Во время прямого эфира поступали вопросы от зрителей. Один из них прозвучал так: «Действуют ли еще в Нур-Султане бумажные справки?»

Касымхан Жузенов пояснил: «На данный момент бумажные справки, которые ранее выдавались, действуют. С 20 апреля оперативный штаб рассматривает все заявки и вносит в электронную базу. Бумажные справки стали подделываться, они должны быть авторизированы с базой «Сергек» и электронно верифицированы. Новые бумажные справки уже не выдаются». Кстати, по его информации, в Нур-Султане примерно 80 тысяч людей с 20 апреля приступили к работе.

«Когда заработают салоны красоты?» – еще один зритель прислал вопрос по ватсапу.

«В салонах красоты высокий риск заражения из-за непосредственного контакта клиента и мастера. Предполагаем, что салоны откроют на третьем этапе (запуск части предприятий с 20 апреля – это первый этап возвращения бизнеса в экономику. – Ред.), об этом дополнительно сообщат», – ответил представитель акимата Нур-Султана.

И посоветовал следить за новостями, в особенности тем, что говорит минздрав, поскольку акиматы и оперативные штабыориентируются в основном на показатели этого ведомства.

Проверяйте ОКЭД и количество сотрудников

«Когда снимут ограничения в Шымкенте?» – задали зрители еще один вопрос. Ответил на него Олжас Ордабаев.

«Буквально вчера на заседании правительства премьер-министр поручил всем акиматам начать прорабатывать механизмы и пути оживления предприятий в остальных городах по опыту Нур-Султана и Алматы. Механизмы у всех различаются, потому что в разных регионах разная эпидемиологическая ситуация, соответственно, меры и форматы допуска будут приниматься разные», – сказал спикер.

Он пояснил, что палата предлагала унифицировать подходы. Например, по проезду внутри городов можно было бы использовать логику портала infoalmaty.kz. Там достаточно понятный процесс. Акимат и оперативный штаб определяют ОКЭД, разрешенные в этих городах, компания указывает свой БИН, к которому привязан ОКЭД, по БИНу видно вид деятельности. Если этот вид деятельности разрешен, то компанияподает перечень своих работников, которым необходимо разрешение на передвижение.

По поводу разрешенных видов деятельности Олжас Ордабаев сказал, что перечень определяется не палатой «Атамекен», а оперативным штабом, это решение городского или областного акимата. Потому что за эпидемиологическую картину в регионе отвечает акимат.

«Мы это понимаем, но постоянно спорим с коллегами, стараемся большее количество ОКЭДов включить в список. Тут как раз-таки и нужно найти баланс между тем, чтобы бизнес начал работать, и тем, чтобы не распространять коронавирусную инфекцию», – отметил спикер.

Он посоветовал предпринимателям обращать внимание на два момента. «Первый – ваш ОКЭД (по нему можно понять, относится ли деятельность компании к разрешенным. – Ред.). Второй – количество работников, для которых вы хотите получить разрешение. Данные о штате вашей компании регулярно передаются в Комитет по статистике. Поэтому если у вас числится, условно, 100 человек, то подать заявление на 1000 вы не сможете», – пояснил представитель НПП.

Кто-то не получил акт готовности. Почему?

«Почему список предприятий, которым разрешено возобновить деятельность в Алматы, такой небольшой?» – обратился Данил Москаленко к следующей участнице телемарафона, начальнику отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей г. Алматы Алме Турлыбаевой.

«У нас определено примерно 1200 предприятий: 65 –крупный и средний бизнес,более 1000 – малый бизнес. Из тех 52 предприятий, в которых был проведен аудит, акт готовности получила 41 компания, 11 отправили на доработку. Причины – несоответствие нормам и требованиям главного государственного санврача, прописанным в соответствующем постановлении», – рассказала спикер.

Основная претензия, пояснила она, – нехватка средств защиты. Каждый работник должен иметь по две пары перчаток и три маски на смену в зависимости от режима работы предприятия. На каких-то предприятиях недостаточно хорошо были оборудованы бытовые помещения, где-то не решили вообще или решили частично вопрос с развозкой сотрудников.

«Сегодня будет выезд на 50 предприятий. Приказом управления предпринимательства был определен состав восьми групп из 28 человек для выезда на предприятия, сводная информация поступает каждый вечер», – сообщила спикер.

Города разные, но правила нужны единые

Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК Канат Ибраев тоже говорил о проблеме допуска. «Примерно 44% предприятийнашей отрасли находятся в Алматы. В разных городах разная система допуска к работе. Например, в Нур-Султане пошли путем доверия к бизнесу, сохранили порядок бумажных пропусков, сняли блокпосты, но усилили контроль над соблюдением самим предприятиями санитарных норм.В Алматы же пошли путем электронных пропусков, где-то появилось непонимание, обратной связи не было. Это наблюдается и в Костанае, и в Караганде. Хотелось бы все-таки четкий порядок и однообразный алгоритм действий по всему Казахстану», – поделился своим видением спикер.

На его взгляд, если опыт Нур-Султана с доверием к бизнесу оправдает себя, то это был бы лучший вариант. «Руководитель предприятия мог бы сам принимать решение и брать на себя ответственность. Бизнес у нас социально ответственный и действует в нормативном поле государства», – пояснил свою позицию глава ассоциации.

«Унифицированный подход мы поддерживаем, – прокомментировал Олжас Ордабаев. – И хотелось бы, чтобы в каждом городе применялись единые подходы и понятный механизм. Потому что есть предприниматели, которые работают в нескольких городах, у кого-то филиалы по всей стране находятся. Мы все-таки за цифровизацию, автоматизацию процессов и использование портала по примеру Алматы. Но пока решения по унифицированному формату не принято, в Караганде, например, действует собственный такой портал. Наша позиция – нужна транспарентная и понятная площадка, без бумажных пропусков, потому что они теряются, изнашиваются и пр. Необходимо вносить информацию в единую базу с дорожной полицией, и тогда это все упростит работу», – считает Олжас Ордабаев.

«Чтобы какие-то вещи не возникали по пути»

На взгляд Каната Ибраева, необходимо, чтобы закупка санитарных средств также осуществлялась централизовано. Сейчас каждый предприниматель должен решать эту задачу самостоятельно.

«Мы соблюдаем все требования, распечатали себе нормы и как в чек-листе отмечаем, что сделали. Но вот был случай. Комиссия приехала в одну из крупнейших компаний. Ввели дополнительное требование: должно быть обеспечено питание. Этому предпринимателю говорят: у вас нет столовой и кухни, вы должны заключить договор со сторонней организацией. Но в каких-то компаниях работники приносят«тормозок»из дома, в каких-то – организована общая доставка пищи. У нас социально ответственный бизнес, многие предприятия выдали аванс работникам, кто-тоорганизовал питание, общежитие. За собственный счет, не в ущерб зарплатесотрудников. Нужно, чтобы было конкретное видение, и чтобы оно доводилось до бизнеса», – описал проблему глава ассоциации.

«Согласен, должны быть унифицированные требования», – прокомментировал Олжас Ордабаев. Он рассказал, что палата совместно с акиматами двух городов разрабатывает памятки для предпринимателей. «Разошлем их компаниям, чтобы бизнес знал, к чему готовиться, как нужно организовать работу, чтобы не нарушить требования и правила и не образовался очаг заболевания. И чтобы какие-то вещи не возникали по пути», – заключил спикер.

Телемарафон «Режим ЧП: бизнес & государство» – это совместный проект телеканала ATAMEKEN BUSINESS и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Представители бизнеса и эксперты обсуждают актуальные проблемы в формате онлайн.

Елена Тумашова