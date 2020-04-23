Турция и Иран опередили Китай, на очереди Россия
 

Турция и Иран опередили Китай, на очереди Россия

23.04.2020, 8:14, Коронавирус
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По состоянию на утро 23 апреля в мире новую коронавирусную инфекцию зафиксировали у 2 628 929 человек. Из них 721 734 пациентов выздоровели и 183 441 умерли.

По количеству инфицированных и умерших от COVID-19 по-прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 842 629 человек, из них 46 784 человек умер и 84 050 — выздоровели.

Далее в рейтинге по количеству инфицированных разместились Испания — 208 389 пациентов (скончалось – 21 717), Италия — 187 327 (25 085), Франция — 157 135 (21 373), Германия — 150 648 (5315), Великобритания — 134 638 (18 151, Турция — 98 674 (2376), Иран — 85 996 (5391).

В Китае, откуда началась пандемия, всего зафиксировали 83 876 пациентов с коронавирусом. Из них 4636 человека умерли и 77 207 — выздоровели.

За предыдущие сутки в России (10 место в антирейтинге) зарегистрировано 5266 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся достигло к утру 22 апреля 58 029 человек (рост почти на 10 процента за сутки, в мире менее 3,2 процента).

Напомним, по итогам проведения в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство принято решение о выдачи цифровых пропусков в 21 субъекте федерации.

В рамках первой очереди внедрения к платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа – Ярославская, Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.А на следующей неделе планируется начать внедрение цифровых пропусков в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.



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