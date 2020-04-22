Коронавирус. Россия на 10 месте
 

Коронавирус. Россия на 10 месте

22.04.2020, 10:35, Коронавирус
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За последние сутки в России зарегистрировано 5236 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вчера прирост составил 5642 человек. Общее количество заразившихся достигло к утру 22 апреля 57 999 человек (рост на 9,9 процента за сутки, в мире менее 3,2 процента).

Число случаев смерти пациентов с коронавирусом в стране выросло до 513, за предыдущие сутки умер 57 человек. Выздоровело 547, всего 4420.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве — 28. В Московской области жертвами коронавируса стали 7 человек, по 3 — в Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге.

*Кроме того, сегодня утром стало известно о первом (официально – вчера сообщалось еще об одной смерти) скончавшемся в Ярославской области.

Распределение по субъектам РФ новых случаев заражения COVID-19:

1. Москва – 2548
2. Московская область – 631
3. Санкт-Петербург – 294
4. Рязанская область – 76
5. Республика Татарстан – 75
6. Калужская область – 72
7. Мурманская область – 71
8. Нижегородская область – 69
9. Приморский край – 62
10. Тульская область – 52
11. Ростовская область – 52
12. Брянская область – 49
13. Республика Дагестан – 46
14. Республика Ингушетия – 43
15. Ленинградская область – 41
16. Орловская область – 40
17. Карачаево-Черкесская Республика – 39
18. Смоленская область – 36
19. Курская область – 34
20. Республика Северная Осетия – 34
21. Удмуртская Республика – 34
22. Республика Мордовия – 30
23. Пермский край – 29
24. Тюменская область – 29
25. Хабаровский край – 29
26. Кировская область – 28
27. Оренбургская область – 28
28. Республика Бурятия – 28
29. Тверская область – 27
30. Чувашская Республика – 27
31. Новгородская область – 26
32. Воронежская область – 25
33. Республика Башкортостан – 25
34. Липецкая область – 24
35. Кабардино-Балкарская Республика – 23
36. Белгородская область – 22
37. Республика Марий Эл – 22
38. Саратовская область – 22
39. Красноярский край – 22
40. Республика Коми – 20
41. Чеченская Республика – 20
42. Краснодарский край – 20
43. Калининградская область – 19
44. Тамбовская область – 18
45. Пензенская область – 16
46. Новосибирская область – 16
47. Камчатский край – 15
48. Владимирская область – 13
49. Ивановская область – 12
50. Самарская область – 12
51. Ярославская область – 11
52. Республика Калмыкия – 11
53. Ставропольский край – 11
54. Астраханская область – 11
55. Волгоградская область – 11
56. Забайкальский край – 11
57. Свердловская область – 10
58. Челябинская область – 10
59. Ульяновская область – 9
60. Алтайский край – 9
61. Кемеровская область – 9
62. Еврейская АО – 9
63. Костромская область – 7
64. Вологодская область – 7
65. Иркутская область – 7
66. Ханты-Мансийский АО – 6
67. Томская область – 6
68. Республика Адыгея – 5
69. Республика Саха (Якутия) – 5
70. Псковская область – 4
71. Омская область – 4
72. Чукотский АО – 4
73. Ямало-Ненецкий АО – 3
74. Республика Хакасия – 3
75. Амурская область – 3
76. Архангельская область – 2
77. Магаданская область – 2
78. г. Севастополь – 1

Общая статистика по регионам:

Регион Заболело Выздоровело Умерло
Москва 31981 2267 261
Московская область 6590 186 56
Санкт-Петербург 2267 327 14
Нижегородская область 929 49 6
Ленинградская область 537 24 0
Республика Коми 527 21 4
Мурманская область 506 56 3
Краснодарский край 481 72 11
Тульская область 436 49 2
Республика Дагестан 417 43 11
Брянская область 399 62 1
Ростовская область 398 15 0
Республика Ингушетия 397 38 12
Республика Башкортостан 396 34 14
Рязанская область 392 15 0
Красноярский край 392 28 2
Республика Мордовия 357 11 1
Тверская область 356 15 0
Республика Татарстан 355 33 0
Республика Марий Эл 333 46 1
Калужская область 330 9 8
Чеченская Республика 323 19 6
Тюменская область 319 28 2
Владимирская область 293 11 5
Ставропольский край 277 37 5
Курская область 276 26 3
Хабаровский край 272 18 5
Пермский край 266 37 3
Республика Чувашия 262 14 5
Оренбургская область 254 32 2
Смоленская область 244 4 2
Свердловская область 243 60 1
Тамбовская область 240 14 0
Орловская область 238 10 2
Воронежская область 236 30 7
Ивановская область 225 12 2
Кировская область 216 18 3
Липецкая область 213 62 2
Республика Северная Осетия — Алания 211 8 2
Ханты-Мансийский АО 203 29 1
Ярославская область 198 17 *2
Пензенская область 196 6 5
Ульяновская область 196 5 2
Кабардино-Балкарская Республика 193 11 1
Саратовская область 190 19 0
Приморский край 166 11 2
Калининградская область 163 42 1
Республика Бурятия 153 49 2
Удмуртская Республика 152 8 3
Новосибирская область 151 20 4
Ямало-Ненецкий автономный округ 149 22 1
Астраханская область 148 13 3
Волгоградская область 145 30 2
Карачаево-Черкесская Республика 145 1 0
Белгородская область 144 12 2
Новгородская область 140 4 1
Алтайский край 136 9 0
Архангельская область 120 18 1
Республика Саха (Якутия) 116 16 0
Самарская область 115 15 0
Вологодская область 114 23 0
Республика Адыгея 113 26 3
Челябинская область 102 38 0
Республика Калмыкия 88 12 3
Костромская область 88 7 2
Республика Хакасия 87 4 0
Иркутская область 75 13 3
Магаданская область 67 1 0
Камчатский край 63 4 0
Псковская область 62 9 6
Забайкальский край 61 5 0
Кемеровская область 56 11 1
Еврейская автономная область 52 6 0
Республика Крым 46 23 0
Омская область 45 17 0
Томская область 43 4 0
Республика Карелия 30 0 0
Амурская область 23 4 0
Сахалинская область 19 8 0
Севастополь 19 5 0
Курганская область 15 3 0
Республика Тыва 13 0 0
Республика Алтай 8 0 0
Чукотский автономный округ 6 0 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0

По состоянию на 21 апреля в России проведено 2 252 539 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 593 478 человек, под контролем остаются 145 797 человек.

Общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире на 10 утра 21 апреля составляло 2 565 258 человека.

От COVID-19 скончалось уже 177 496 человек. Больше всего смертей зафиксировано в США – 45 075 человек, в Италии – 24 648 человек, Испании – 21 282 и во Франции – 20 829.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США – 825 306, Испания – 204 178, Италия – 183 957, Франция – 159 300, Германия – 148 453 и Великобритания – 130 184. Россия по-прежнему на 10 месте.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Причина заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.



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