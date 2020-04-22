Коронавирус. Россия на 10 месте
22.04.2020, 10:35, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За последние сутки в России зарегистрировано 5236 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вчера прирост составил 5642 человек. Общее количество заразившихся достигло к утру 22 апреля 57 999 человек (рост на 9,9 процента за сутки, в мире менее 3,2 процента).
Число случаев смерти пациентов с коронавирусом в стране выросло до 513, за предыдущие сутки умер 57 человек. Выздоровело 547, всего 4420.
Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве — 28. В Московской области жертвами коронавируса стали 7 человек, по 3 — в Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге.
*Кроме того, сегодня утром стало известно о первом (официально – вчера сообщалось еще об одной смерти) скончавшемся в Ярославской области.
Распределение по субъектам РФ новых случаев заражения COVID-19:
1. Москва – 2548
2. Московская область – 631
3. Санкт-Петербург – 294
4. Рязанская область – 76
5. Республика Татарстан – 75
6. Калужская область – 72
7. Мурманская область – 71
8. Нижегородская область – 69
9. Приморский край – 62
10. Тульская область – 52
11. Ростовская область – 52
12. Брянская область – 49
13. Республика Дагестан – 46
14. Республика Ингушетия – 43
15. Ленинградская область – 41
16. Орловская область – 40
17. Карачаево-Черкесская Республика – 39
18. Смоленская область – 36
19. Курская область – 34
20. Республика Северная Осетия – 34
21. Удмуртская Республика – 34
22. Республика Мордовия – 30
23. Пермский край – 29
24. Тюменская область – 29
25. Хабаровский край – 29
26. Кировская область – 28
27. Оренбургская область – 28
28. Республика Бурятия – 28
29. Тверская область – 27
30. Чувашская Республика – 27
31. Новгородская область – 26
32. Воронежская область – 25
33. Республика Башкортостан – 25
34. Липецкая область – 24
35. Кабардино-Балкарская Республика – 23
36. Белгородская область – 22
37. Республика Марий Эл – 22
38. Саратовская область – 22
39. Красноярский край – 22
40. Республика Коми – 20
41. Чеченская Республика – 20
42. Краснодарский край – 20
43. Калининградская область – 19
44. Тамбовская область – 18
45. Пензенская область – 16
46. Новосибирская область – 16
47. Камчатский край – 15
48. Владимирская область – 13
49. Ивановская область – 12
50. Самарская область – 12
51. Ярославская область – 11
52. Республика Калмыкия – 11
53. Ставропольский край – 11
54. Астраханская область – 11
55. Волгоградская область – 11
56. Забайкальский край – 11
57. Свердловская область – 10
58. Челябинская область – 10
59. Ульяновская область – 9
60. Алтайский край – 9
61. Кемеровская область – 9
62. Еврейская АО – 9
63. Костромская область – 7
64. Вологодская область – 7
65. Иркутская область – 7
66. Ханты-Мансийский АО – 6
67. Томская область – 6
68. Республика Адыгея – 5
69. Республика Саха (Якутия) – 5
70. Псковская область – 4
71. Омская область – 4
72. Чукотский АО – 4
73. Ямало-Ненецкий АО – 3
74. Республика Хакасия – 3
75. Амурская область – 3
76. Архангельская область – 2
77. Магаданская область – 2
78. г. Севастополь – 1
Общая статистика по регионам:
|Регион
|Заболело
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|31981
|2267
|261
|Московская область
|6590
|186
|56
|Санкт-Петербург
|2267
|327
|14
|Нижегородская область
|929
|49
|6
|Ленинградская область
|537
|24
|0
|Республика Коми
|527
|21
|4
|Мурманская область
|506
|56
|3
|Краснодарский край
|481
|72
|11
|Тульская область
|436
|49
|2
|Республика Дагестан
|417
|43
|11
|Брянская область
|399
|62
|1
|Ростовская область
|398
|15
|0
|Республика Ингушетия
|397
|38
|12
|Республика Башкортостан
|396
|34
|14
|Рязанская область
|392
|15
|0
|Красноярский край
|392
|28
|2
|Республика Мордовия
|357
|11
|1
|Тверская область
|356
|15
|0
|Республика Татарстан
|355
|33
|0
|Республика Марий Эл
|333
|46
|1
|Калужская область
|330
|9
|8
|Чеченская Республика
|323
|19
|6
|Тюменская область
|319
|28
|2
|Владимирская область
|293
|11
|5
|Ставропольский край
|277
|37
|5
|Курская область
|276
|26
|3
|Хабаровский край
|272
|18
|5
|Пермский край
|266
|37
|3
|Республика Чувашия
|262
|14
|5
|Оренбургская область
|254
|32
|2
|Смоленская область
|244
|4
|2
|Свердловская область
|243
|60
|1
|Тамбовская область
|240
|14
|0
|Орловская область
|238
|10
|2
|Воронежская область
|236
|30
|7
|Ивановская область
|225
|12
|2
|Кировская область
|216
|18
|3
|Липецкая область
|213
|62
|2
|Республика Северная Осетия — Алания
|211
|8
|2
|Ханты-Мансийский АО
|203
|29
|1
|Ярославская область
|198
|17
|*2
|Пензенская область
|196
|6
|5
|Ульяновская область
|196
|5
|2
|Кабардино-Балкарская Республика
|193
|11
|1
|Саратовская область
|190
|19
|0
|Приморский край
|166
|11
|2
|Калининградская область
|163
|42
|1
|Республика Бурятия
|153
|49
|2
|Удмуртская Республика
|152
|8
|3
|Новосибирская область
|151
|20
|4
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|149
|22
|1
|Астраханская область
|148
|13
|3
|Волгоградская область
|145
|30
|2
|Карачаево-Черкесская Республика
|145
|1
|0
|Белгородская область
|144
|12
|2
|Новгородская область
|140
|4
|1
|Алтайский край
|136
|9
|0
|Архангельская область
|120
|18
|1
|Республика Саха (Якутия)
|116
|16
|0
|Самарская область
|115
|15
|0
|Вологодская область
|114
|23
|0
|Республика Адыгея
|113
|26
|3
|Челябинская область
|102
|38
|0
|Республика Калмыкия
|88
|12
|3
|Костромская область
|88
|7
|2
|Республика Хакасия
|87
|4
|0
|Иркутская область
|75
|13
|3
|Магаданская область
|67
|1
|0
|Камчатский край
|63
|4
|0
|Псковская область
|62
|9
|6
|Забайкальский край
|61
|5
|0
|Кемеровская область
|56
|11
|1
|Еврейская автономная область
|52
|6
|0
|Республика Крым
|46
|23
|0
|Омская область
|45
|17
|0
|Томская область
|43
|4
|0
|Республика Карелия
|30
|0
|0
|Амурская область
|23
|4
|0
|Сахалинская область
|19
|8
|0
|Севастополь
|19
|5
|0
|Курганская область
|15
|3
|0
|Республика Тыва
|13
|0
|0
|Республика Алтай
|8
|0
|0
|Чукотский автономный округ
|6
|0
|0
|Ненецкий автономный округ
|1
|0
|0
По состоянию на 21 апреля в России проведено 2 252 539 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 593 478 человек, под контролем остаются 145 797 человек.
Общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире на 10 утра 21 апреля составляло 2 565 258 человека.
От COVID-19 скончалось уже 177 496 человек. Больше всего смертей зафиксировано в США – 45 075 человек, в Италии – 24 648 человек, Испании – 21 282 и во Франции – 20 829.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США – 825 306, Испания – 204 178, Италия – 183 957, Франция – 159 300, Германия – 148 453 и Великобритания – 130 184. Россия по-прежнему на 10 месте.
Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Причина заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет