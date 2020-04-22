Коронавирус. Россия на 10 месте

22.04.2020, 10:35, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки в России зарегистрировано 5236 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вчера прирост составил 5642 человек. Общее количество заразившихся достигло к утру 22 апреля 57 999 человек (рост на 9,9 процента за сутки, в мире менее 3,2 процента).

Число случаев смерти пациентов с коронавирусом в стране выросло до 513, за предыдущие сутки умер 57 человек. Выздоровело 547, всего 4420.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве — 28. В Московской области жертвами коронавируса стали 7 человек, по 3 — в Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге.

*Кроме того, сегодня утром стало известно о первом (официально – вчера сообщалось еще об одной смерти) скончавшемся в Ярославской области.

Распределение по субъектам РФ новых случаев заражения COVID-19:

1. Москва – 2548

2. Московская область – 631

3. Санкт-Петербург – 294

4. Рязанская область – 76

5. Республика Татарстан – 75

6. Калужская область – 72

7. Мурманская область – 71

8. Нижегородская область – 69

9. Приморский край – 62

10. Тульская область – 52

11. Ростовская область – 52

12. Брянская область – 49

13. Республика Дагестан – 46

14. Республика Ингушетия – 43

15. Ленинградская область – 41

16. Орловская область – 40

17. Карачаево-Черкесская Республика – 39

18. Смоленская область – 36

19. Курская область – 34

20. Республика Северная Осетия – 34

21. Удмуртская Республика – 34

22. Республика Мордовия – 30

23. Пермский край – 29

24. Тюменская область – 29

25. Хабаровский край – 29

26. Кировская область – 28

27. Оренбургская область – 28

28. Республика Бурятия – 28

29. Тверская область – 27

30. Чувашская Республика – 27

31. Новгородская область – 26

32. Воронежская область – 25

33. Республика Башкортостан – 25

34. Липецкая область – 24

35. Кабардино-Балкарская Республика – 23

36. Белгородская область – 22

37. Республика Марий Эл – 22

38. Саратовская область – 22

39. Красноярский край – 22

40. Республика Коми – 20

41. Чеченская Республика – 20

42. Краснодарский край – 20

43. Калининградская область – 19

44. Тамбовская область – 18

45. Пензенская область – 16

46. Новосибирская область – 16

47. Камчатский край – 15

48. Владимирская область – 13

49. Ивановская область – 12

50. Самарская область – 12

51. Ярославская область – 11

52. Республика Калмыкия – 11

53. Ставропольский край – 11

54. Астраханская область – 11

55. Волгоградская область – 11

56. Забайкальский край – 11

57. Свердловская область – 10

58. Челябинская область – 10

59. Ульяновская область – 9

60. Алтайский край – 9

61. Кемеровская область – 9

62. Еврейская АО – 9

63. Костромская область – 7

64. Вологодская область – 7

65. Иркутская область – 7

66. Ханты-Мансийский АО – 6

67. Томская область – 6

68. Республика Адыгея – 5

69. Республика Саха (Якутия) – 5

70. Псковская область – 4

71. Омская область – 4

72. Чукотский АО – 4

73. Ямало-Ненецкий АО – 3

74. Республика Хакасия – 3

75. Амурская область – 3

76. Архангельская область – 2

77. Магаданская область – 2

78. г. Севастополь – 1

Общая статистика по регионам:

Регион Заболело Выздоровело Умерло Москва 31981 2267 261 Московская область 6590 186 56 Санкт-Петербург 2267 327 14 Нижегородская область 929 49 6 Ленинградская область 537 24 0 Республика Коми 527 21 4 Мурманская область 506 56 3 Краснодарский край 481 72 11 Тульская область 436 49 2 Республика Дагестан 417 43 11 Брянская область 399 62 1 Ростовская область 398 15 0 Республика Ингушетия 397 38 12 Республика Башкортостан 396 34 14 Рязанская область 392 15 0 Красноярский край 392 28 2 Республика Мордовия 357 11 1 Тверская область 356 15 0 Республика Татарстан 355 33 0 Республика Марий Эл 333 46 1 Калужская область 330 9 8 Чеченская Республика 323 19 6 Тюменская область 319 28 2 Владимирская область 293 11 5 Ставропольский край 277 37 5 Курская область 276 26 3 Хабаровский край 272 18 5 Пермский край 266 37 3 Республика Чувашия 262 14 5 Оренбургская область 254 32 2 Смоленская область 244 4 2 Свердловская область 243 60 1 Тамбовская область 240 14 0 Орловская область 238 10 2 Воронежская область 236 30 7 Ивановская область 225 12 2 Кировская область 216 18 3 Липецкая область 213 62 2 Республика Северная Осетия — Алания 211 8 2 Ханты-Мансийский АО 203 29 1 Ярославская область 198 17 *2 Пензенская область 196 6 5 Ульяновская область 196 5 2 Кабардино-Балкарская Республика 193 11 1 Саратовская область 190 19 0 Приморский край 166 11 2 Калининградская область 163 42 1 Республика Бурятия 153 49 2 Удмуртская Республика 152 8 3 Новосибирская область 151 20 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 149 22 1 Астраханская область 148 13 3 Волгоградская область 145 30 2 Карачаево-Черкесская Республика 145 1 0 Белгородская область 144 12 2 Новгородская область 140 4 1 Алтайский край 136 9 0 Архангельская область 120 18 1 Республика Саха (Якутия) 116 16 0 Самарская область 115 15 0 Вологодская область 114 23 0 Республика Адыгея 113 26 3 Челябинская область 102 38 0 Республика Калмыкия 88 12 3 Костромская область 88 7 2 Республика Хакасия 87 4 0 Иркутская область 75 13 3 Магаданская область 67 1 0 Камчатский край 63 4 0 Псковская область 62 9 6 Забайкальский край 61 5 0 Кемеровская область 56 11 1 Еврейская автономная область 52 6 0 Республика Крым 46 23 0 Омская область 45 17 0 Томская область 43 4 0 Республика Карелия 30 0 0 Амурская область 23 4 0 Сахалинская область 19 8 0 Севастополь 19 5 0 Курганская область 15 3 0 Республика Тыва 13 0 0 Республика Алтай 8 0 0 Чукотский автономный округ 6 0 0 Ненецкий автономный округ 1 0 0

По состоянию на 21 апреля в России проведено 2 252 539 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 593 478 человек, под контролем остаются 145 797 человек.

Общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире на 10 утра 21 апреля составляло 2 565 258 человека.

От COVID-19 скончалось уже 177 496 человек. Больше всего смертей зафиксировано в США – 45 075 человек, в Италии – 24 648 человек, Испании – 21 282 и во Франции – 20 829.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США – 825 306, Испания – 204 178, Италия – 183 957, Франция – 159 300, Германия – 148 453 и Великобритания – 130 184. Россия по-прежнему на 10 месте.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Причина заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.