«Эпидемия пройдет, а восстанавливать бизнес придется долго»
 

«Эпидемия пройдет, а восстанавливать бизнес придется долго»

15.04.2020, 14:47, Новости
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15 апреля глава Рыбинска встретился с представителями предпринимательского сообщества.

Темой обсуждения стали меры по поддержке владельцев и работников торговых центров и магазинов, специализирующихся на непродовольственной продукции. Итогом встречи стало коллективное обращение в правительство Ярославской области.

Инициаторами встречи с главой стали рыбинские предприниматели. В условиях ограничительных мер, они оказались в сложной ситуации: торговые точки пришлось закрыть, без возможности заработка оказались не только сами владельцы, но и их наемные работники. Варианты возможной поддержки многочисленных представителей этой сферы услуг обсуждали на совещании в городской администрации.

– Эпидемия пройдет, а восстанавливать бизнес придется долго, если вообще получится. Уже нельзя не реагировать на ситуацию, – сказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

Главное предложение озвучил генеральный директор торгового центра «Сенная площадь» Андрей Безъязычный. Предприниматели просят разрешить открыть торговые точки.

– Обеспечить соблюдение норм и требований безопасности в условиях роста заболеваемости руководство торгового центра может. Магазинам, расположенным в отдельных боксах, нужно дать разрешение работать при выполнении всех мер профилактики: выполнять обработку, работать в маске, регулировать численность посетителей – не более 1-2 человек одновременно. Арендаторы согласны на эти условия, – рассказал предприниматель.

Предприниматель Игорь Палочкин подчеркнул проблемы предприятий общественного питания. Они, по его мнению, сейчас страдают в большей степени. Им также необходима поддержка.

– Городской бюджет не может помочь частному бизнесу, но можно обратиться через городскую власть на вышестоящие уровни. Мы готовы стать ретранслятором ваших обращений, искать вместе с вами оптимальные выходы из ситуации, не забывая при этом, что мы живем в существующей ситуации роста заболеваемости и несем ответственность за происходящее в городе, – отметил глава города Денис Добряков.

Итогом совещания стало обращение в правительство региона с просьбой разрешить торговлю непродовольственными товарами при строгом соблюдении мер профилактики, проработать дополнительные меры поддержки для предпринимателей. Подпись под обращением поставят не только владельцы торговых центров, но и арендаторы небольших магазинов.



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