#лучшедома: Рыбинские учреждения культуры приглашают в соцсети

14.04.2020, 16:45, Афиша

Теги: Безопасность, Интернет, Культура

В период действия ограничительных мер учреждения культуры города Рыбинска перешли на дистанционный режим работы.

Дворцы культуры, театры, библиотеки, музыкальные и художественные школы предлагают горожанам онлайн побывать на мастер-классах, встретится с любимыми актерами, виртуально посетить музей, поучаствовать в викторинах и конкурсах.

Рыбинский драматический театр на постоянной основе публикует онлайн #КВАРТИРНИЧКИ_РДТ – https://vk.com/teatr_dramy_rybinsk.

Рыбинский театр кукол проводит цикл чтений под общим названием «Сказки бабушки Арины» и видеоэкскурсии «Прогулка по Рыбинскому театру кукол» – https://vk.com/teatrkukolrybinsk.

КДК «Переборы» приглашает на мастер-классы и онлайн занятия по вокалу, хореографии, изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, в социальных сетях, а также к просмотру трансляций отчетных концертов творческих коллективов разных лет – https://vk.com/kdk_perebory, https://vk.com/club54441536, https://vk.com/voice_rybinsk, https://vk.com/club17644929, https://vk.com/club72291914.

ДК «Вымпел» проводит марафон «Секреты хорошего настроения», размещая видеовыпуски концертных программ – https://vk.com/dkvempel.

МУК ДК «Волжский» предлагает видеоэкскурсии по ДК «Волжский» и ДК «ГЭС» – https://vk.com/dkvolgskiy.

Детские музыкальные школы, школа искусств и художественная школа используют обучающие программы с применением дистанционных технологий: выполнение домашних заданий, просмотр видеотрансляций концертов «Институт музыкальных инициатив», видеоэкскурсии музея изобразительных искусств ( https://bit.ly/3d08L80, https://34travel.me/post/nyc-museums, https://i-m-i.ru/post/online-gigs, https://www.musica.ru/blogs/news, http://umiic.ru/index.php/poleznye-ssylki).

Также учреждения размещают дневник интересных событий, конкурсы, викторины, игры здесь – https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2126.

Централизованная библиотечная система предлагает горожанам до 31 апреля принять участие:

· В электронной викторине «Весенние приключения детской книги» на странице «ВКонтакте» филиала № 9 – https://vk.com/id177503668,

· В электронном опросе «В мире слов и мудрых мыслей» на странице «ВКонтакте» филиала № 9 – https://vk.com/id177503668.

До 20 апреля познакомится с электронной мультимедийной презентацией «Дорога в космос начинается на земле» (Страница филиала № 8 «ВКонтакте») и электронной презентацией «Вырастить гения? Легко!» (Страница филиала № 8 «ВКонтакте»), электронным пресс-туром по журналам о животных «Зоологический вернисаж» (Страница филиала № 8 «ВКонтакте»).

Ежедневно в 12:00 проходит электронная викторина «Узнай литературного героя» (Группа «ВКонтакте» «Центральная детская библиотека») и в 17:00 литературная вакцинация «Книгоферон+» громкие чтения каждый день по 5 минут (Группа «ВКонтакте» « Центральная детская библиотека»).