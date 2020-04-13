Соискатели Ярославской области ищут «удаленку»

13.04.2020, 8:39, Новости

Теги: Безработица, Работа

Меры по борьбе с эпидемией коронавируса не могли не сказаться на бизнесе.

Деятельность организаций, которую нельзя перевести на дистанционный формат, приостановлена или ограничена. Всё это естественным образом сказалось на рынке труда. Но, как показывает статистика hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, трудоустроиться можно даже в такое сложное время.

В Ярославской области существенного падения количества вакансий в марте не наблюдалось – открыто всего на 1 процент меньше вакансий, чем за тот же месяц в 2019 году. При этом на фоне происходящих глобальных изменений рынка в условиях пандемии и самоизоляции активность заинтересованных в новой работе ярославцев растет. В марте было открыто на 11% резюме больше, чем годом ранее.

При этом конкуренция за рабочее место в Ярославле немного выросла: в среднем на одну вакансию приходится сейчас 7 резюме (умеренной считается показатель не более 6 резюме в среднем на одну вакансию).

Соискатели все чаще ищут «удаленку»: в марте по сравнению с февралем количество запросов по поиску удаленной работы в Ярославской области возросло на 64%. При этом, число опубликованных вакансий с удаленным форматом работы возросло всего на 9%.

Из профессиональных сфер компаний, чаще всего публикующих вакансии с удаленным форматом, лидируют «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (32%), «Образовательные учреждения» (17%), «Услуги для бизнеса» (9%), «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование» (7%).

В первом квартале 2020 года средняя предлагаемая заработная плата в Ярославле составила 32,5 тысячи рублей, в области – 33 тысячи рублей. Если сравнивать ситуацию с последним кварталом 2019 года, то среднее предложение работодателей по Ярославлю снизилось на две с половиной тысячи рублей, а по области – на две тысячи рублей.

– Самоизоляция – ключевой тренд нынешних реалий. В связи с необходимостью ограничить личные контакты компании по максимуму переводят сотрудников на удаленную работу, – считает Ирина Котусенко, директор филиала HeadHunter в г. Ярославль. – В текущей ситуации сильно упал спрос на трудовые ресурсы в HoReCa, туризме, организации мероприятий, индустрии красоты и фитнеса. Некоторые работодатели «заморозили» найм персонала. Все это, а также перевод сотрудников в «нерабочие недели» на удаленку и приостановка многих предприятий малого и среднего бизнеса увеличивают риски в рамках прогноза по безработице. Но есть отрасли, которые растут в это время. Например, онлайн-образование в тренде наряду с сервисами доставки, онлайн-кинотеатрами и приложениями для видеоконференций. Так же отмечается тренд на получение новых знаний и навыков онлайн. И этому способствует большое количество профессиональных вебинаров, организуемых компаниями из разных отраслей бизнеса. В частности, компания HeadHunter проводит регулярные вебинары по hr-тематике, например, об удаленном подборе персонала, автоматизации, подсчете эффективности подбора.