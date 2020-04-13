На Волжской набережной установят стилизованные фонари
 

На Волжской набережной установят стилизованные фонари

13.04.2020, 8:22, Новости
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В Рыбинске начались работы по монтажу новых опор под линию уличного освещения на верхнем ярусе Волжской набережной.

На участке от Волжского моста до улицы Стоялой установят 22 опоры. Завершить работы планируют к 15 мая.

Подряд на монтаж опор освещения выиграло предприятие ОАО «Рыбинская горэлектросеть», стоимость работ – 5,6 миллионов рублей. В рамках контракта убирают 13 старых опор на данном участке. Семь их них, железобетонных, полностью пришли в негодность, остальные, металлические, демонтируют, чтобы впоследствии их можно было повторно использовать.

– Сегодня подрядная организация устанавливает «хвостовики». Это нижняя часть опоры, которая находится в земле. По мере готовности будут монтироваться верхние части, – пояснил Игорь Клунок, главный инженер МБУ «Управление городского хозяйства».

Новые опоры будут трех типов. Две – аналогичные тем, что установлены на Красной площади. Девять опорных конструкций до здания музея будут такими же, как на улице Крестовой, с двумя уровнями светильников – для пешеходной зоны и проезжей части. А на участке от здания музея до Волжского моста смонтируют 11 конструкций только с верхними светильниками.

При этом все светильники будут выполнены в едином стиле, поддерживающем концепцию благоустройства старого центра города. Воздушные электрические кабели будут убраны под землю.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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