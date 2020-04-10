На самоизоляции зайди в «Маркет Tele2»: купи минут и гигабайт

10.04.2020, 10:56, Рекомендуем

Теги: Tele2, Интернет, Технологии

«Маркет Tele2» становится все более востребованным в сегодняшних реалиях, когда общение с близкими и работа переходят в удаленный режим.

Во второй половине марта в ЦФО количество выставленных на продажу лотов минут, гигабайт и SMS выросло на 16%. Тогда как спрос на них увеличился в среднем на 30%. Это можно объяснить тем, что абоненты готовились к режиму самоизоляции, проверяя свои тарифы и расширяя пакеты интернет-трафика.

Любопытные данные зафиксированы в статистике покупок минут и SMS. Недостаток общения привел к повышенному спросу на эти консервативные услуги. Абоненты в Центральной России стали на 48% чаще покупать пакеты с минутами у других пользователей. А спрос на сообщения увеличился на рекордные 55%.

Сервис «Маркет Tele2» представляет собой бесплатную онлайн-площадку, которая позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных лотов. Вырученные средства поступают на счет телефона абонента, и их можно использовать на оплату услуг связи. Действуя по «Другим правилам», Tele2 предлагает абонентам самостоятельно распоряжаться пакетом своего тарифного плана. Подробнее о том, на каких тарифах доступен «Маркет Tele2», смотрите по ссылке .

Tele2 напоминает, что стать абонентом оператора можно, не выходя из дома. Клиенты могут оформить заказ нового номера онлайн в интернет-магазине Tele2. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а абонент самостоятельно зарегистрирует ее в мобильном приложении ID.Abonent. Чтобы воспользоваться приложением, необходимо просканировать камерой телефона паспорт и сделать селфи.