В Рыбинске продолжаются работы на площади имени маршала Жукова
 

В Рыбинске продолжаются работы на площади имени маршала Жукова

09.04.2020, 10:15, Новости
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Работы по благоустройству площади имени маршала Жукова продолжаются.

В настоящее время специалисты сняли смальту с пилонов и восстанавливают штукатурный слой. Полностью завершить работы и привести площадь в порядок планируют к празднованию Дня Победы.

В рамках благоустройства площади выполнят декоративное оформление исторической стелы, ремонт лавочек, замену опор уличного освещения, будут отлиты фундаменты под пушки, которые планируется установить рядом со стелой. В настоящее время выполняются работы по штукатурке пилонов. Также будут заменены горизонтальные баннеры.

– Разрушения покрытия пилонов – смальты, были необратимы. Поэтому пришлось её снять вместе со слоем цемента. Впоследствии вместо нее будет выполнена декоративная рельефная штукатурка по разработанным департаментом архитектуры и градостроительства эскизам. Она сохранит историческую цветовую гамму в красно-бордовых тонах, – рассказал директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

Общая стоимость работ по благоустройству площади составляет порядка четырех миллионов рублей.



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