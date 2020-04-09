Будь дома – держи связь

09.04.2020, 8:44, Новости

Теги: Tele2, Интернет, Технологии

Мобильные операторы не могут останавливать свою работу ни на минуту, поскольку обеспечение связью населения, организаций и государственных органов является стратегически важным.

7 апреля для представителей СМИ макрорегиона «Центр» Tele2, в который входят еще 8 областей, кроме Ярославской впервые была проведена «онлайн-оперативка».

Директор макрорегиона Денис Маликов рассказал журналистам новости о работе оператора в сегодняшних реалиях, изменении привычек абонентов и о повышенном интересе пользователей к интернету.

В начале «оперативки» Денис Маликов рассказал, что большинство салонов Tele2 продолжают работать, строго соблюдая региональное законодательство.

– Работа розницы имеет особое социальное значение, поскольку ряд операций, например, замену испортившейся SIM-карты, делают только очно, по предъявлению паспорта. Теперь абоненты не останутся без связи в случае возникновения внештатной ситуации. Также в салонах связи Tele2 приняты все рекомендованные меры санитарной профилактики, включая дополнительную дезинфекцию помещений, – подчеркнул Денис Маликов.

Помимо этого, работают и альтернативные точки продаж – «Почта России», «Роспечать» и некоторые магазины, реализующие технику и продукты питания.

Стоит отметить, что кардинально изменилась и география потребления интернета. Денис Маликов рассказал: «Если раньше основной интернет-трафик в будние дни приходился на центр города, то сейчас, с переходом жителей на удаленную работу, он сконцентрирован в спальных районах и за городом – там, где мы расширили покрытие, усилили сигнал и ускорили подключение к сети».

И очевидным становится тот факт, что пользователи стали качать на 10% больше интернета, а в некоторых локациях увеличили объем трафика до 30%.

В компании также проанализировали статистику приложения Tele2 TV, через которое можно смотреть киноновинки и уже полюбившиеся фильмы. За последнюю неделю количество просмотров фильмов выросло в 10 раз, а сериалов – в 3 раза. И скорее всего эти показатели будут только увеличиваться, если режим самоизоляции будет продолжен.

В Tele2 уверяют – сеть готова к подобным нагрузкам. За работой базовых станций они следят круглосуточно, а также проводят работы по расширению каналов сети в тех местах, где видят значительный рост активности пользователей