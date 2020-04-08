В департаменте образования рассказали о новом проекте для рыбинских выпускников 11 классов

08.04.2020, 10:10, Новости

Теги: Образование, СМИ

Департамент образования совместно с телеканалом «Рыбинск-40» запускает телепроект для рыбинских школьников. В его рамках в сетке вещания городского телеканала и в сети Интернет будут транслироваться уроки.

6 апреля на областном телеканале «Первый Ярославский» стартовал проект «ТелеУроки». Лучшие учителя региона рассказывают школьникам темы уроков и помогают им подготовиться к экзаменам. Посмотрев на опыт коллег из области, в Рыбинске было принято решение запустить свою серию уроков для школьников.

– Поскольку телевизионная связь есть почти в каждой семье, такие уроки будут востребованы. Рыбинский проект будет отличаться от ярославского. Мы приглашаем учителей самых разных предметов. Но наибольший акцент будет сделан на выпускников 11 классов, – рассказала заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

В дальнейшем подобная практика будет полезна для детей. По разным причинам ученики пропускают занятия. Так как видео-уроки будут в архиве, ребята с лёгкостью смогут их найти.

Принять участие в проекте уже согласились несколько рыбинских педагогов.

– В Рыбинске вести телеуроки будут учителя, которые работают в основном в выпускных классах. Большинство из них являются участниками экспертной комиссии – это люди, авторитет которых не вызывает никаких сомнений, – говорит Светлана Смирнова.

Посмотреть телеуроки можно будет в эфире Рыбинска-40, а также в социальных сетях телеканала. Первые записи в рамках проекта начнутся уже сегодня.

Пресс-служба администрации города Рыбинска