В департаменте образования рассказали о новом проекте для рыбинских выпускников 11 классов
 

В департаменте образования рассказали о новом проекте для рыбинских выпускников 11 классов

08.04.2020, 10:10, Новости
Теги: ,

Департамент образования совместно с телеканалом «Рыбинск-40» запускает телепроект для рыбинских школьников. В его рамках в сетке вещания городского телеканала и в сети Интернет будут транслироваться уроки.

6 апреля на областном телеканале «Первый Ярославский» стартовал проект «ТелеУроки». Лучшие учителя региона рассказывают школьникам темы уроков и помогают им подготовиться к экзаменам. Посмотрев на опыт коллег из области, в Рыбинске было принято решение запустить свою серию уроков для школьников.

– Поскольку телевизионная связь есть почти в каждой семье, такие уроки будут востребованы. Рыбинский проект будет отличаться от ярославского. Мы приглашаем учителей самых разных предметов. Но наибольший акцент будет сделан на выпускников 11 классов, – рассказала заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

В дальнейшем подобная практика будет полезна для детей. По разным причинам ученики пропускают занятия. Так как видео-уроки будут в архиве, ребята с лёгкостью смогут их найти.

Принять участие в проекте уже согласились несколько рыбинских педагогов.

– В Рыбинске вести телеуроки будут учителя, которые работают в основном в выпускных классах. Большинство из них являются участниками экспертной комиссии – это люди, авторитет которых не вызывает никаких сомнений, – говорит Светлана Смирнова.

Посмотреть телеуроки можно будет в эфире Рыбинска-40, а также в социальных сетях телеканала. Первые записи в рамках проекта начнутся уже сегодня.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Медиарейтинги губернаторов за март 2020 года

27.03 / Школы Рыбинска переходят на режим удаленного обучения

23.03 / Где заказывают печать блокнотов с логотипом?

18.03 / В Рыбинске коронавируса нет, но школы области переводят на дистанционное обучение

15.03 / Как создать презентацию для учёбы

11.03 / Медиарейтинги губернаторов за февраль 2020 года

10.03 / Модернизированному Учебному центру «ПАО «ОДК-Сатурн» – 10 лет

06.03 / Медиарейтинг российских женщин за год

22.02 / Медиарейтинг российских мужчин

21.02 / В Рыбинске пройдут соревнования судомоделистов к 275-летию Ф.Ф. Ушакова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска