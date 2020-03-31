Полмиллиона масок на 1,25 миллиона жителей и ноль для бизнеса

31.03.2020, 10:11, Главное

Теги: Безопасность, Бизнес, Здоровье, Здравоохранение, Областная дума

Первая пациентка, у которой был диагностирован коронавирус в Ярославской области, выздоровела и выписана. Трое заболевших – двое ярославцев и москвич – находятся под пристальным наблюдением медиков.

Других случаев COVID-19 в регионе на 30 марта не выявлено. На режиме самоизоляции находится 2627 человек. Решение о тотальной «самоизоляции» может быть принято в ближайшее время.

Сегодня, на очередном заседании ярославской областной думы, о ситуации сложившейся в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции рассказали заместители губернатора Анатолий Гулин и Максим Авдеев.

По словам Анатолия Гулина, в области есть запас медицинских масок – более полумиллиона, при этом, местный производитель (из Гаврилов-Яма) готов поставлять их по 50-60 тысяч в день. Кроме того, 300 тысяч масок в ближайшее время должны поступить по линии Минздрава.

Впрочем, заместитель председателя признал – медицинских масок для населения не хватает (численность жителей области по данным Росстата составляет 1 253 189 человек).

Кроме того, в Ярославскую область поступили 235 млн рублей на первоочередные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса и на закупку оборудования для больных COVID-19. И еще более 6 млн рублей на борьбу с инфекцией выделено из резервного фонда правительства региона.

Максим Авдеев, сказал, что область столкнулся с «беспрецедентным» падением спроса – прежде всего в бизнесе перевозок, торговле и сфере обслуживания.

По его словам, в правительстве области подготовили обращение в Москву, с предложением отменить взыскание по имущественному и земельному налогу. А сейчас, по малому и среднему бизнесу налоги не взыскиваются (отсрочка будет упрощена – достаточно заявления предпринимателя). Кроме того, готовятся решения по отсрочке арендных платежей (в части областного и муниципального имущества). Также ведутся переговоры по возможности отложить оплату коммунальных платежей.

– Основная задача – поддержать бизнес, – отметил заместитель председателя правительства региона.

Отвечая на вопрос, а что делать с заработной платой предпринимателям, которым пришлось закрыться по указу губернатора, Максим Авдеев сказал:

– Ресурсами на компенсацию зарплат (работников частных предприятий) мы не обладаем.

– Либо предприниматель пойдет за кредитом на заработную плату под ноль процентов, либо мы увидим этих сотрудников в центре занятости, – добавил заместителя председателя правительства.

Что касается введения режима «чрезвычайной ситуации» на территории Ярославской области (это бы упростило частным предпринимателям решать проблемы с уплатой налогов, зарплат и долгов), то это вряд-ли произойдет – для этого недостаточно оснований.