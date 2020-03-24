Ярославская таможня переходит на дистанционный режим работы

24.03.2020, 13:53, Объявления

Теги: Безопасность, Бизнес, Таможня

Ярославская таможня обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Ярославской и Костромской областях все вопросы, связанные с таможенным декларированием и таможенными операциями, необходимо решать в удаленном режиме, применяя современные технологии и доступные средства связи, не предполагающие непосредственного общения с должностными лицами таможни и таможенных постов.

Всем заинтересованным лицам в правовом отделе Ярославской таможни можно получить бесплатную консультацию по вопросам таможенного законодательства. Воспользоваться государственной услугой по информированию и консультированию граждан рекомендуется в дистанционном режиме по телефону: (4852) 79-76-39 – правовой отдел Ярославской таможни или направить свой запрос на электронный адрес отдела: [email protected]

Также в связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, ограничен доступ на все посты Ярославской таможни. Должностные лица таможенных постов при осуществлении таможенных операций и таможенного контроля в местах временного хранения товаров, зонах таможенного контроля и помещениях таможенных постов в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты. По вопросам работы таможенных постов обращаться в отдел таможенных процедур и таможенного контроля Ярославской таможни по телефону: (4852) 79-76-67.

В профилактических целях временно ограничен личный прием граждан руководством таможни. Теперь обратиться в таможню можно с заявлением только в письменной или электронной форме. Адрес для направления писем: 150999 г.Ярославль, ул. Богдановича, д. 10 – ящик для приема корреспонденции установлен при входе в здание таможни. Адрес для направления запросов по электронной почте: [email protected] С уточняющими вопросами по работе ведомства обращаться по телефону: (4852) 79-76-77 – отдел документационного обеспечения таможни или позвонить в приёмную таможни: (4852)79-76-28.

Кроме того, действенным способом получения официальной информации и налаживания обратной связи таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности является сайт Центрального таможенного управления (http://ctu.customs.ru/), а также использование предприятиями и организациями региона «Личного кабинета участника ВЭД» (https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb2017/). Информационные сервисы Личного кабинета предоставляют возможность участникам ВЭД формировать и осуществлять обмен электронными документами и сведениями с таможенными органами.

Дополнительно сообщаем, что с 23 марта текущего года в Центральном таможенном управлении в целях оперативного информирования предпринимателей и жителей региона в части ведения таможенных операций в условиях распространения коронавирусной инфекции создан Кол–центр. Центр обработки вызовов предназначен для консультирования по вопросам, связанным с совершением таможенных операций в отношении товаров первой необходимости, продовольствия и медицинских товаров. Телефон «горячей линии» ЦТУ для информирования всех заинтересованных лиц: +7 (903) 208-27-69