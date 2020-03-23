В Рыбинске мониторят ситуацию в торговых сетях

23.03.2020, 15:57, Новости

Теги: Безопасность, Бизнес

В Рыбинске в ежедневном режиме специалисты отдела потребительского рынка товаров и услуг проводят мониторинг ситуации с наличием социально значимых товаров и ценам на них в торговых сетях города.

В настоящее время во всех крупных продуктовых магазинах сделан запас товаров повышенного спроса. Покупательского ажиотажа не наблюдается.

С начала прошлой недели в Рыбинске в связи с введением профилактических и карантинных мер в организациях и учреждениях отмечался повышенный спрос на так называемые социально значимые продукты: крупы, муку, макаронные изделия.

– Уже со среды прошлой недели наметилось снижение спроса. Чтобы окончательно переломить ситуацию, торговые сети изменили логистику: увеличили объемы заказов продуктов, количество поставок, размеры запаса. Местные производители готовы в любой момент увеличить объемы поставок своей продукции. В настоящий момент ситуация спокойная. Полки заполнены продуктами и дорогого сегмента, и эконом-класса. У потребителей не должно возникнуть проблем с приобретением товаров первой необходимости, – рассказала Ольга Харисова, начальник управления экономического развития и инвестиций администрации города Рыбинска.

В торговых сетях цены формируются централизованно, поэтому значимого изменения стоимости продуктов питания также не отмечено.

Все предприятия торговли, расположенные на территории города Рыбинска, получили информацию о необходимости соблюдения профилактических мер по предупреждению занесения и распространения коронавирусной инфекции. Это рекомендации: каждые два часа персонал проводит обработку входных и кассовых зон, покупательских тележек и корзин, ячеек для хранения. Некоторые торговые сети сократили на один час рабочий день, с тем, чтобы в это время проводить полную обработку торгового центра рекомендованными Роспортребнадзором дезинфицирующими средствами.

– Для персонала магазинов заказаны маски, они поступят в ближайшее время и станут обязательными к использованию. Также персоналу крупных торговых точек в обязательном порядке измеряется температура перед началом рабочего дня. Предпринимаются все меры, чтобы в случае появления не допустить распространения вирусной инфекции, – подчеркнула Ольга Харисова.

Специалисты отдела потребительского рынка товаров и услуг проверяют все торговые точки: и крупные сети, и небольшие магазины, оценивают ситуацию на местах, проводят совещания с руководителями. На данном этапе поводов для беспокойства нет.

Рекомендации можно найти на сайте администрации города Рыбинска в разделе «Мероприятия торговли». (http://rybinsk.ru/economy/market/18763-preventivnye-mery-dlja-obespechenija-dalnejshej-raboty-predprijatij-torgovli-i-obschestvennogo-pitanija ).

Пресс-служба администрации города Рыбинска