Где заказывают печать блокнотов с логотипом?

23.03.2020, 10:07, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Образование

Блокнот – удобная и практичная вещь, без которой сложно обойтись современному человеку. Настольные или карманные, в твердой или мягкой обложке, блокноты с логотипом пользуются высоким спросом. Являются эффективным рекламным инструментом, незаменимым и удобным помощником деловых людей. Блокноты имеют большой срок службы и используются:

Для внутренних нужд компании. Для записей, ведения ежедневника. В качестве сувенира. В качестве подарка.

Такая услуга как печать блокнотов спб крайне востребована среди небольших и крупных компаний. Изделие с элементами фирменного стиля, символикой и логотипом станет прекрасным подарком для клиентов, партнеров. Часто их раздают при проведении семинаров, совещаний, конференций, мастер-классов, прочих мероприятий. Фирменная записная книжка свидетельствует о серьезности, надежности компании, высоком статусе.

Оформление и печать блокнотов

Многие компании интересуют блокноты с логотипом на заказ спб с оригинальным дизайном и ярким оформлением. Изготавливается полиграфическая продукция с помощью современного европейского оборудования. Типография «Дэкс-Принт» предлагает широкий спектр услуг и изготавливается качественные блокноты. Более детальную информацию можно узнать по ссылке: https://dex-print.ru/cifrovaya-i-ofsetnaya-pechat/bloknoty или во время консультации с менеджером.

Дизайнерская печать осуществляется под чутким контролем опытных специалистов. Важно разработать красивый, оригинальный дизайн и воплотить в реальность идеи, пожелания заказчика. Современные модели могут иметь разное оформление, мягкий и твердый переплет, альбомные и книжные страницы. Отдельно подбирается оптимальный формат:

А4.

А5.

А6.

Если клиенту требуется нестандартный размер, то специалисты учтут индивидуальные требования и создают продукцию с заданными параметрами. Обязательно учитываются любые нюансы и предпочтения.

Как правильно выбрать блокнот?

Качественный блокнот должен сочетать в себе привлекательный внешний вид, полезность, удобство и практичность. В зависимости от разных факторов, продукция может значительно отличаться. К основным критериям выбора следует отнести такие параметры:

Размер и формат. Дизайнерское оформление. Цветовые решения. Материал изготовления. Тип обложки. Варианты разметки.

Самым важным фактором считается материал изготовления, сырье влияет на срок эксплуатации и качество готовой продукции. Зачастую в процессе изготовления применяется офсетная и мелованная бумага высокой плотности. Материал имеет равномерную структуру и гладкую поверхность, подходящих цвет. Готовая продукция обладает прекрасным качеством, отсутствует производственный брак и некорректная цветопередача.

Часто при разработке макета применяются уникальные дизайнерские решения. Индивидуальный подход специалистов позволяет создать удобный и привлекательный блокнот. Готовая продукция будет служить на протяжении длительного времени и напоминать клиентам, партнерам о компании и предоставляемых услугах. В зависимости от материала изготовления, специалисты подбирают оптимальный метод печати, нанесения изображений. Дополнительно применяется разнообразная постпечатная обработка.