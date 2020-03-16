Клиент Ярославской Почты России получил посылку – мотоцикл Харлей-Дэвидсон

16.03.2020, 10:08, Новости

Теги: Транспорт, Туризм

Это уже вторая «необычная посылка» в виде крупногабаритного почтового отправления, адресованное ярославцам.

В конце января клиент Почты России получил мотоцикл Эндуро весом 180 кг, напомнили в пресс-службе почты. Но на этот раз посылка потяжелее – легендарный мотоцикл Harley-Davidson. Общий вес крупногабаритного почтового отправления составил 481 кг.

Получателем необычной посылки стал житель Ярославской области Иван (клиент решил не раскрывать свою фамилию). Ему 34 года, мотоциклист с большим стажем, любит путешествовать, давно мечтал приобрести именно этот легендарный мотоцикл типа Турер, который специально разработан для поездок на дальние расстояния.

– Мотоцикл был отправлен по почте из Владивостока 21 февраля и 3 марта уже прибыл в Ярославль. Работники почты пошли мне на встречу и мотоцикл, когда я был в командировке, бережно хранился и ожидал меня в Ярославском сортировочном центре. Такая для меня важная «посылка» доставлена в целости и сохранности, и очень быстро, – поделится впечатлениями от покупки ярославец. – На моем Харлее установлены двигатели большого объема, есть обтекатели и экраны, которые обеспечивают хорошую защиту от ветра и непогоды, а также имеются вместительные топливные баки и солидный багажник. Вертикальные сиденья и пассажирское место очень удобны.