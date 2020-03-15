Как создать презентацию для учёбы

15.03.2020, 10:05, Рекомендуем

Теги: Образование, Технологии

Создание уникального дизайна презентации может быть трудоемким и долгим процессом, особенно в отсутствии профессиональных навыков. Однако сегодня данная проблема решается просто с помощью современных графических редакторов. Больше количество готовых шаблонов для презентаций любой сложности позволят вам быть готовыми к любому уроку или проекту.

Одним из наиболее ярких представителей простых и функциональных редакторов является Canva. Он дает возможность сделать обычные и профессиональные презентации, которые можно использовать в качестве наглядной информации при выступлениях или демонстрации учебных материалов.

Возможности редактора при создании презентаций практически не ограничены:

· Использование сотен шаблонов облегчает работу всем пользователям. Вы можете найти макет, который лучше всего соответствует вашему конечному результату. Это удобно и для школьников, и для учителей.

· Большой набор графических элементов позволит добавить вашей работе красивые акценты и подчеркнуть в презентации наиболее важные данные.

· В сервисе присутствуют также анимированные изображения, которые сделают ваш проект более динамичным и ярким. Актуально для преподавателей при подаче особенно сложных материалов.

· Вы можете загружать собственные изображения и фотографии, поэтому процесс работы будет существенно упрощен, если тема презентации имеет узкую направленность.

· Еще один важный элемент – шрифты. Canva имеет множество как английских, так и русскоязычных шрифтов.

Все действия в сервисе производятся путем «перетаскивания» изображения на рабочую зону и его редактирования. Для этого необходимо только выбрать нужные параметры: цвет, положение, фильтр и прочее. Работа в редакторе не отнимает много времени и дает привлекательные результаты, что удобно для детей любого возраста и учителей, которым необходимо быстро подготовиться к уроку. Используйте Canva, чтобы решить свои дизайнерские задачи в два клика.

Мастер-класс по созданию презентации для школы в Canva

В последнее время школьники все чаще пользуются для создания личных проектов не привычным Power Point, а сервисом Canva. Данный редактор имеет расширенные возможности и помогает учащимся делать красивые работы за короткое время.

Первое, что необходимо сделать для работы в редакторе – зарегистрироваться. Канва имеет удобную форму для регистрации – вы можете избежать долгой процедуры заполнения полей и просто авторизоваться при помощи своих аккаунтов в Google или Facebook. Зайдите на главную страницу ресурса – canva.com. Кликните по кнопке «Зарегистрироваться» или «Войти». Выберите аккаунт, с помощью которого вы хотите войти в систему.

Следующий этап – выбор дизайна. В своем профиле у вас есть возможность выбрать тип работы, которая вам нужна. Нажмите на кнопку «Создать дизайн» и выберите пункт «презентация». Вы можете увидеть также на странице примеры с различными дизайнами и выбрать один из них по щелчку мыши.

В разделе презентаций вы найдете много шаблонов на различные темы. Здесь есть простые и анимированные дизайны, проекты для бизнеса или работы с инструкциями. В данном случае нами была выбрана «Простая презентация». После клика по разделу вам предстоит выбрать конкретный шаблон. Обратите внимание на количество страниц презентации. Если вам не нужна такая объемная работа, вы можете просто все лишнее удалить на рабочем поле, кликнув по иконке мусорной корзины.

Чтобы применить все страницы презентации, нажмите на специальную кнопку. Даже если такого количества материала недостаточно, вы легко сможете добавить страницу, нажав на плюсик над последним слайдом.

В первую очередь необходимо определиться с фоном для всех слайдов. Лучше всего, когда каждая страница презентации имеет один стиль – так проще воспринимать информацию. Выберите нужный цвет или картинку в разделе «Фон» бокового меню. Здесь можно «окрасить» фон любым цветом из палитры или вместо него установить красивое изображение. Если вы не хотите долго листать все предложенные картинки, можете воспользоваться строкой поиска.

Уберите все ненужные элементы и изображения на слайдах. Просто выберите их щелчком мыши и нажмите клавишу «Delete». Это позволит взглянуть на слайды без лишних деталей и определиться с дальнейшими действиями.

Далее необходимо загрузить изображения. В данном примере представлена презентация по биологии, поэтому основной темой будут «бабочки». На первой странице нужна картинка бабочки. Зайдите в раздел «Фото». Здесь можно найти изображения на любую тему, используя поисковую строку. Выберите нужное и перетащите на рабочее поле. Здесь картинку можно растягивать и сжимать, перемещать и менять цветовой фильтр.

Напишите нужный текст. В разделе «Текст» вы можете воспользоваться предложенными инструментами и добавить текстовый блок. Определитесь со шрифтом, цветом, положением, размером и интервалами. Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном.

Следующий шаг – добавление деталей. Можно оформить симпатичную рамку, сделать уголки, выделить текст несколькими элементами. Самое главное – не добавлять все и сразу, иначе за всей картинкой теряется общий смысл. Найти нужные детали можно в разделе «Элементы». Здесь также присутствует поисковая строка.

Все остальные слайды оформляются по такому же принципу. Добавляется фото, текст и мелкие детали. Важно не загружать слишком много разных элементов, так как работа не будет выглядеть цельным проектом.

Повторение общего стиля важно, чтобы сохранить привлекательный внешний вид. Однако каждые пару слайдов рекомендуется менять некоторые элементы местами.

Чтобы скопировать некоторые элементы, достаточно кликнуть по ним мышью и нажать знакомую всем комбинацию клавиш «Ctrl+C» и «Ctrl+V».

«Подложку» для текста можно сделать, зайдя в раздел «Элементы». Здесь в категории «Фигуры» вы найдете все необходимое. Окрасьте фигуру в нужный цвет и уменьшите ее прозрачность – так она не будет перебивать цвет фона и выглядеть слишком контрастно.

Таким образом, можно создать презентацию на любую тему в графическом редакторе Canva, имея только базовые навыки работы с компьютером. При желании можно сделать уникальную и неповторимую презентацию с красивыми анимированными деталями, которая непременно заслужит одобрения.