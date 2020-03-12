Дума «обнулила» президента

12.03.2020, 12:28, Главное

Теги: Областная дума, Политика, Путин

Ярославская областная дума на внеочередном заседании одобрила поправки в Конституцию, предусматривающие «обнуление» сроков для нынешнего президента Владимира Путина.

Напомним, пакет поправок был принят Государственной думой 11 марта и одобрен Советом федерации. При этом, наиболее спорную поправку об «обнуление» сроков для президента внесли только 10 марта, во время заседания думы и в устном виде.

Шакир Абдуллаев обратил внимание, что поправки предлагается поддержать единым пакетом в то время, как уровень жизни большинства жителей Ярославской области ухудшается.

– Есть политическая часть, ради которой все это затеялось, – отметил депутат. – Я не имею права поддержать эти поправки.

– Документы по этим поправкам поступили только сегодня, перед заседанием, – отметила Елена Кузнецова. – К чему такая спешка?

Впрочем, оказалось, что поправки были разосланы депутатам по электронной почте накануне вечером.

– Голосование пакетом – это неправильно, – считает депутат. – И мы поддерживаем то часть людей, которые просила их разбить на два блока – социальные и политические.

– Что касается решения фракции КПРФ – мы поддерживаем ряд поправок, касающихся социального блока, но мы не поддерживаем поправки, связанные с продлением полномочий действующего президента, – добавила Елена Кузнецова.

Впрочем, голосов коммунистов было как всегда мало – 35 депутатов думы поддержали поправки в Конституцию и только 11 воздержались.